Oberliga Niederrhein live: Neun Teams können Tabellenführer werden

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele. Am Samstag setzte sich der KFC Uerdingen beim SC St. Tönis durch. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.

KFC Uerdingen gewinnt in St. Tönis

Der SC St. Tönis verlor am Ende sein Lokalduell gegen den KFC Uerdingen knapp - mehr dazu an dieser Stelle SC St. Tönis 1911/20 – KFC Uerdingen 1:2

SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano (66. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (34. Maximilian Pohlig), Mario Knops (59. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko (87. Mohamed Hegi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (55. Morten Heffungs) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (90. Derick Gyamfi), Batuhan Özden (80. Anthony Oscasindas), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (71. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck (21. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 1300

Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (58.), 0:2 Dave Fotso Youmssi (60.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (90.+4) ________________

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

