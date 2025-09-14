 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Schonnebeck und der ETB sind im Einsatz.
Schonnebeck und der ETB sind im Einsatz. – Foto: Marcel Eichholz

Oberliga Niederrhein live: Neun Teams können Tabellenführer werden

Oberliga Niederrhein: Sieg für den KFC Uerdingen beim SC St. Tönis. So laufen die Spiele am Sonntag

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele. Am Samstag setzte sich der KFC Uerdingen beim SC St. Tönis durch. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

KFC Uerdingen gewinnt in St. Tönis

Gestern, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
2
+Video
Der SC St. Tönis verlor am Ende sein Lokalduell gegen den KFC Uerdingen knapp - mehr dazu an dieser Stelle.

SC St. Tönis 1911/20 – KFC Uerdingen 1:2
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano (66. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (34. Maximilian Pohlig), Mario Knops (59. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko (87. Mohamed Hegi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (55. Morten Heffungs) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (90. Derick Gyamfi), Batuhan Özden (80. Anthony Oscasindas), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (71. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck (21. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 1300
Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (58.), 0:2 Dave Fotso Youmssi (60.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (90.+4)

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: Holzheimer SG - SV Sonsbeck

Heute, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - SV Biemenhorst

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

________________

Liveticker: ETB SW Essen - FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

Heute, 16:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
16:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 014.9.2025, 10:20 Uhr
André NückelAutor