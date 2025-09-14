Oberliga Niederrhein live: Neun Teams können Tabellenführer werden

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele. Am Samstag setzte sich der KFC Uerdingen beim SC St. Tönis durch. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.
SC St. Tönis 1911/20 – KFC Uerdingen 1:2
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano (66. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (34. Maximilian Pohlig), Mario Knops (59. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko (87. Mohamed Hegi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (55. Morten Heffungs) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (90. Derick Gyamfi), Batuhan Özden (80. Anthony Oscasindas), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (71. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck (21. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 1300
Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (58.), 0:2 Dave Fotso Youmssi (60.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (90.+4)
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg
