Oberliga Niederrhein live: Führungen für ETB, Monheim und Baumberg

Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Samstag mit dem Derby zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und der Holzheimer SG (live im Video). Die SpVg Schonnebeck empfängt den VfB 03 Hilden zum Klassiker, zwischen dem SV Sonsbeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen sowie Sportfreunde Baumberg und VfB Homberg stehen wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib auf dem Spiel.

VfL Jüchen-Garzweiler – Holzheimer SG 2:0 VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Thienel, Tim Heubach, Vincent Zajaczkowski, Miguel Jason Franz Bügler (60. Benjamin Schütz), Justin Paul Francis, Giovanni Multari, Patrick Koronkiewicz (60. Paul Gelber), Sebastian Wilms (90. Lucas Esser), Tobias Lippold (77. Tim Kosmala-Mones), Nils Friebe, Merveil Tekadiomona (90. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (79. Fawad Mirzada), Arton Tolaj, Paul Wolf (80. Mohamad Hegi), Sakaki Ota (88. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (73. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Dion Gutaj, Paul-Joel Sauer (84. Abdelkarim Afkir) - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 487 Tore: 1:0 Benjamin Schütz (67.), 2:0 Oscar James Callan (86. Eigentor)

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

