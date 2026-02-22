 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: Führungen für ETB, Monheim und Baumberg

In der Oberliga Niederrhein steht am 20. Spieltag das Aufsteiger-Derby zwischen VfL Jüchen-Garzweiler und Holzheimer SG im Blickpunkt. Außerdem steigen spannende Spiele in Schonnebeck, Sonsbeck und Baumberg.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim.
Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Samstag mit dem Derby zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und der Holzheimer SG (live im Video). Die SpVg Schonnebeck empfängt den VfB 03 Hilden zum Klassiker, zwischen dem SV Sonsbeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen sowie Sportfreunde Baumberg und VfB Homberg stehen wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib auf dem Spiel.

Jüchen feiert Derbysieg

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
2
0
+Video
Der VfL Jüchen-Garzweiler hat am Samstag im Derby gegen die Holzheimer SG vorgelegt. Benni Schütz traf per Kopf (67.), dann erzielte Oscar James Callan ein kurioses Eigentor (86.) - mehr an dieser Stelle!

VfL Jüchen-Garzweiler – Holzheimer SG 2:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Thienel, Tim Heubach, Vincent Zajaczkowski, Miguel Jason Franz Bügler (60. Benjamin Schütz), Justin Paul Francis, Giovanni Multari, Patrick Koronkiewicz (60. Paul Gelber), Sebastian Wilms (90. Lucas Esser), Tobias Lippold (77. Tim Kosmala-Mones), Nils Friebe, Merveil Tekadiomona (90. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (79. Fawad Mirzada), Arton Tolaj, Paul Wolf (80. Mohamad Hegi), Sakaki Ota (88. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (73. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Dion Gutaj, Paul-Joel Sauer (84. Abdelkarim Afkir) - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 487
Tore: 1:0 Benjamin Schütz (67.), 2:0 Oscar James Callan (86. Eigentor)

Liveticker: FC Büderich - SC St. Tönis

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
3
2
+Video

Liveticker: 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
0
2
Abpfiff

Liveticker: TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 16:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
0
1

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
2
2
Abpfiff

Liveticker: SV Sonsbeck - ETB SW Essen

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
0
1
Abpfiff

Liveticker: SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
0
4

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
4
Abpfiff

Liveticker: SpVg Schonnebeck - VfB Hilden

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
1
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck
So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich
So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst
So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

