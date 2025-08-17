Oberliga Niederrhein live: Die Spiele am Sonntag im Ticker

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen ganz klassisch die Aufsteiger im Fokus: Während die DJK Adler Union Frintrop am Freitagabend vor 1.000 Zuschauern gegen die SpVg Schonnebeck das Eröffnungsspiel absolvierten und auch das Heimspiel des KFC Uerdingen zum Zuschauermagneten wurde, bestreiten die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden ihre ersten Oberliga-Spiele überhaupt.
DJK Adler Union Frintrop – SpVg Schonnebeck 3:1
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (79. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Christian Büttner, Nils van den Woldenberg (79. Yan Marcos Friessner Montas), Koffi Jason Togbedji, Felix Ohters, Linus Wissing (89. Joel Zwikirsch), Leif Sören Linnig (60. Timo Dapprich), Yannick Reiners, Dominik Stukator (68. Tim Bönisch) - Trainer: Marcel Cornelissen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (46. Simon Skuppin), Tim Winking, Tim Kuhlmann (68. Moise Lionel Gae), Noah Kloth, Timo Brauer, Leon Bachmann (46. Alpha Kevin Kourouma), Moritz Isensee (76. Philipp Schmidt), Niko Bosnjak, Lennon Jung (46. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Nils van den Woldenberg (33. Handelfmeter), 2:0 Jonas Rübertus (42.), 2:1 Niko Bosnjak (52.), 3:1 Timo Dapprich (90.+2)
KFC Uerdingen – Sportfreunde Baumberg 1:1
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas (90. Noah Tomson), Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi (76. Nedzhib Hadzha), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz, Robin Hömig (67. Hayato Uchimura), Baris Sarikaya (83. Cem Dag), Al-Hassan Turay (90. Bilal Sezer), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (73. Tim Knetsch) - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2288
Tore: 0:1 Shoyo Akaogi (20.), 1:1 Noel-Etienne Reck (56.)
Gelb-Rot: Louis Klotz (59./Sportfreunde Baumberg/)
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich
So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
