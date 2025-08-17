 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Schonnebeck gastiert in Frintrop.
Schonnebeck gastiert in Frintrop. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberliga Niederrhein live: Die Spiele am Sonntag im Ticker

Oberliga Niederrhein live: Mit Heimspielen der DJK Adler Union Frintrop und des KFC Uerdingen beginnt die Saison am Freitag, das Abenteuer beginnt für die Holzheimer SG, den VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden.

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen ganz klassisch die Aufsteiger im Fokus: Während die DJK Adler Union Frintrop am Freitagabend vor 1.000 Zuschauern gegen die SpVg Schonnebeck das Eröffnungsspiel absolvierten und auch das Heimspiel des KFC Uerdingen zum Zuschauermagneten wurde, bestreiten die Holzheimer SG, der VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden ihre ersten Oberliga-Spiele überhaupt.

________________

Schonnebeck stolpert in Frintrop

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
3
1
Abpfiff
Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop hat am ersten Spieltag direkt für eine große Überraschung gesorgt und die SpVg Schonnebeck geschlagen - mehr hier!

DJK Adler Union Frintrop – SpVg Schonnebeck 3:1
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (79. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Christian Büttner, Nils van den Woldenberg (79. Yan Marcos Friessner Montas), Koffi Jason Togbedji, Felix Ohters, Linus Wissing (89. Joel Zwikirsch), Leif Sören Linnig (60. Timo Dapprich), Yannick Reiners, Dominik Stukator (68. Tim Bönisch) - Trainer: Marcel Cornelissen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (46. Simon Skuppin), Tim Winking, Tim Kuhlmann (68. Moise Lionel Gae), Noah Kloth, Timo Brauer, Leon Bachmann (46. Alpha Kevin Kourouma), Moritz Isensee (76. Philipp Schmidt), Niko Bosnjak, Lennon Jung (46. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Nils van den Woldenberg (33. Handelfmeter), 2:0 Jonas Rübertus (42.), 2:1 Niko Bosnjak (52.), 3:1 Timo Dapprich (90.+2)

________________

Baumberg holt Punkt beim KFC

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1
1
+Video
Die Erwartungshaltung beim KFC Uerdingen ist riesengroß. Die Mannschaft ist der große Favorit auf die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein. Mit den Sportfreunden Baumberg kam am ersten Spieltag allerdings ein unangenehmer Gegner in die Grotenburg. Eine intensiv geführte Begegnung vor 2.288 Zuschauer endete letztlich leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden - mehr hier!

KFC Uerdingen – Sportfreunde Baumberg 1:1
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas (90. Noah Tomson), Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi (76. Nedzhib Hadzha), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Paolo Aurelio Piccinini, Louis Klotz, Robin Hömig (67. Hayato Uchimura), Baris Sarikaya (83. Cem Dag), Al-Hassan Turay (90. Bilal Sezer), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (73. Tim Knetsch) - Trainer: Salah El Halimi
Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 2288
Tore: 0:1 Shoyo Akaogi (20.), 1:1 Noel-Etienne Reck (56.)
Gelb-Rot: Louis Klotz (59./Sportfreunde Baumberg/)

________________

Liveticker: SC St. Tönis - SV Biemenhorst

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:30live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - Blau-Weiß Dingden

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - 1. FC Kleve

Heute, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live

________________

Liveticker: VfB Homberg - TSV Meerbusch

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

________________

Liveticker: ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

________________

Liveticker: FC Büderich - SV Sonsbeck

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:30

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - Ratingen 04/19

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Holzheimer SG
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - KFC Uerdingen
So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB 03 Hilden
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - FC Büderich
So., 24.08.25 15:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

________________

André NückelAutor