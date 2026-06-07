Oberliga Niederrhein live: die Abstiegskonferenz im Ticker Oberliga Niederrhein: Sieben Teams kämpfen am letzten Spieltag um den Ligaverbleib - auf FuPa gibt es Live-Ticker und die Ausgangslage für alle Teams. von André Nückel · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Vor allem Homberg zittert. – Foto: Hubert Wilschrey

Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein kämpfen sieben Mannschaften um den Klassenerhalt. FuPa zeigt euch die Ausgangslage jedes Teams - zudem gibt es die Live-Ticker aller Partien. Klickt euch durch! >>> Oberliga-Abstiegskampf: 20.000 Szenarien, vier Absteiger & viel Mathe

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Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein >>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp So bleiben die Klubs in der Oberliga Niederrhein VfL Jüchen-Garzweiler ist mit einem Sieg oder Remis sicher gerettet. Bei einer Niederlage ist Jüchen meistens ebenfalls durch, aber nicht komplett sicher. Gefährlich wird es nur, wenn Frintrop gewinnt, Holzheim nicht verliert und mindestens zwei aus Monheim, Büderich und Kleve ebenfalls gewinnen. Holzheimer SG ist ebenfalls mit einem Punkt sicher gerettet. Holzheim steigt nur in einem Extremfall ab: bei eigener Niederlage, Jüchener Niederlage, Siegen von Monheim, Büderich und Frintrop sowie keinem Sieg von Kleve.