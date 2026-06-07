Oberliga Niederrhein live: die Abstiegskonferenz im Ticker

Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein kämpfen sieben Mannschaften um den Klassenerhalt. FuPa zeigt euch die Ausgangslage jedes Teams - zudem gibt es die Live-Ticker aller Partien. Klickt euch durch!
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VfL Jüchen-Garzweiler ist mit einem Sieg oder Remis sicher gerettet. Bei einer Niederlage ist Jüchen meistens ebenfalls durch, aber nicht komplett sicher. Gefährlich wird es nur, wenn Frintrop gewinnt, Holzheim nicht verliert und mindestens zwei aus Monheim, Büderich und Kleve ebenfalls gewinnen.
Holzheimer SG ist ebenfalls mit einem Punkt sicher gerettet. Holzheim steigt nur in einem Extremfall ab: bei eigener Niederlage, Jüchener Niederlage, Siegen von Monheim, Büderich und Frintrop sowie keinem Sieg von Kleve.
1. FC Monheim ist mit einem Sieg sicher gerettet. Bei einem Remis wird es nur dann gefährlich, wenn Büderich gewinnt, Frintrop gewinnt und Kleve nicht gewinnt. Bei einer Niederlage steigt Monheim ab, wenn mindestens zwei dieser drei Dinge passieren: Büderich punktet, Frintrop gewinnt, Kleve gewinnt.
FC Büderich ist mit einem Sieg sicher gerettet. Bei einer Niederlage steigt Büderich sicher ab, weil Kleve und Homberg den direkten Vergleich gewonnen haben. Ein Remis reicht nur unter Bedingungen. Büderich steigt mit einem Unentschieden ab, wenn Monheim punktet und Frintrop oder Kleve gewinnt. Verliert Monheim, wäre Büderich mit einem Remis nur dann weg, wenn Frintrop und Kleve beide gewinnen.
DJK Adler Union Frintrop muss gewinnen. Bei Remis oder Niederlage steigt Adler Union sicher ab. Ein Sieg bringt 41 Punkte, garantiert aber noch nicht den Klassenerhalt. Frintrop ist gegen Jüchen und Monheim im direkten Vergleich gut gestellt, gegen Holzheim aber hinten. Gegen Kleve ist der direkte Vergleich komplett ausgeglichen.
1. FC Kleve steigt bei einer Niederlage sicher ab. Ein Remis reicht nur, wenn Büderich verliert und Frintrop nicht gewinnt. Mit einem Sieg kommt Kleve auf 41 Punkte, muss aber weiter auf die passende Konstellation hoffen. In vielen Sondertabellen steht Kleve ungünstig da, im maximalen Fünfer-Vergleich wäre Kleve Letzter.
VfB Homberg muss gegen Kleve gewinnen, sonst ist der Abstieg sicher. Aber selbst ein Sieg reicht nur, wenn Büderich verliert und Frintrop nicht gewinnt. Homberg ist gegen Büderich und Frintrop im direkten Vergleich gut gestellt, braucht aber nahezu die perfekte Hilfe von den anderen Plätzen. Kurzum: Hombeg rettet nur ein kleines Fußballwunder.
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