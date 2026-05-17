Oberliga Niederrhein live: Auf- und Abstiegskampf im Ticker

In der Oberliga Niederrhein eröffnen am Freitag Adler Union Frintrop und der VfB 03 Hilden den 32. Spieltag - und beide dürfen sich keine Niederlage erlauben. Während Frintrop dem Klassenerhalt näher käme, kann Hilden vorerst Tabellenführer werden. Das bringt das Wochenende:
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen
Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim
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