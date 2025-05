Oberliga Niederrhein live: Acht Spiele am Sonntag!

Der Weg der beiden Kontrahenten bis zum Klassenerhalt war vor Spielbeginn nicht mehr weit, großes Risiko wurde aber anfangs noch gänzlich gemieden.

Den Belagerungszustand durchbrach Dario Gerling mit der Führung für den 1. FCK (31.). In Durchgang zwei war der FCM durchweg um eine Antwort bemüht. Nach Vorarbeit von Kameron Joseph Blaise erlöste schließlich David Galonske die Hausherren. Am Remis wurde schlussendlich nicht mehr gerüttelt, ein Ergebnis mit dem tabellarisch beide Teams wohl auch recht gut leben dürften. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vor dem Sonntag jeweils sechs Punkte für Monheim und Kleve.

1. FC Monheim – 1. FC Kleve 1:1

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Tim Galleski (69. David Etiosa Galonske), Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu, Tobias Lippold, Talha Demir (77. Sebastian Spinrath), Kaan Karaduman, Merveil Tekadiomona, Kameron Joseph Blaise - Trainer: Dennis Ruess

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Justin Paul Francis, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Luca Thuyl, Nathnael Scheffler (67. Nermin Badnjevic), Dario Gerling (78. Pascal Hühner) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg)

Tore: 0:1 Dario Gerling (31.), 1:1 David Etiosa Galonske (73.)

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Monheim

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Büderich

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Mülheimer FC 97

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - TVD Velbert

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC Union Nettetal

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Niederwenigern

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 11.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

