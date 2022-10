Oberliga Niederrhein: Klare Siege für Baumberg, TVD und SSVg Velbert In Velbert und Baumberg geht es um 19.30 Uhr los, beim TVD Velbert eine Viertelstunde später.

Mit gleich drei Spielen startete am Freitagabend der 12. Spieltag der Oberliga Niederrhein, und es waren gleich wieder spannende Vergleiche dabei. Letztlich siegten sowohl die SSvg Velbert als auch der Lokalrivale TVD Velbert deutlich - so taten es auch die Sportfreunde Baumberg.

Durch den klaren 4:1-Erfolg hat sich die SSVg Velbert an die Spitze der Tabelle geschoben. Max Machtemes eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute, nach genau einer Stunde machte er mit dem 4:0 einen Doppelpack daraus. Schon vor der Pause hatten jedoch Cellou Diallo mit einem verwandelten Foulelfmeter und Robin Hilger die Sache eindeutig gemacht. Der Ehrentreffer blieb zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit Meerbuschs Sebastian von Santen vorbehalten, sein sechstes Saisontor.

Noch deutlicher gestalteten die Sportfreunde Baumberg den Abend, und das war in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht zu erwarten. Nach torloser erster Hälfte sah Düsseldorfs Niklas Harth in der 58. Minute die Rote Karte, da stand es aber durch Melva Luzalunga bereits 1:0. Den folgenden Strafstoß verwandelte Baris Sarikaya zum 2:0, Robin Hömig und Enes Topal schraubten das Ergebnis in die Höhe. Damit sind die Baumbeger, die ein Spiel weniger auf dem Konto haben als die Gäste, bis auf einen Zähler herangerückt.

Sportfreunde Baumberg – TuRU Düsseldorf 4:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Patrick Jöcks (79. Panagiotis Koukoulis), Subaru Nishimura (46. Wiren Bhaskar), Bilal Sezer (85. Sebastian Papalia), Baris Sarikaya, Kosi Saka (62. Kisolo Deo Biskup), Enes Topal, Robin Hömig, Melva Luzalunga (70. Shunta Onishi) - Trainer: Salah El Halimi

TuRU Düsseldorf: Johannes Kultscher, Tolga Erginer, Lukas Reitz, Maxwell Bimpeh, Daniel Rey Alonso (68. Kristijan Stefanovski), Oluremi Martins Williams (78. Sekou Cheick Conde), Yannick Wollert (70. Batuhan Bayrak), Niklas Harth, Aaron Thomas, Atsushi Inoue, Selcuk Yavuz (62. Kou Tachibana) - Trainer: Francisco Carrasco

Schiedsrichter: Sven Heinrichs (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Melva Luzalunga (49.), 2:0 Baris Sarikaya (59. Foulelfmeter), 3:0 Robin Hömig (63.), 4:0 Enes Topal (78.)

Rot: Niklas Harth (58./TuRU Düsseldorf/).