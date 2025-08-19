Oberliga Niederrhein: gemischtes Feld in der Elf der Woche

Der überragende Spieler ist sicherlich Emre Demircan von Ratingen. Beim 5:4-Sieg beim VfB 03 Hilden konnte er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Sein gegenüber, Mohamed Cisse, hat es trotz der Niederlage in die Auswahl geschafft. Er steuerte drei Scorer zum Spiel bei.

Angreifer: Jannis Schmitz (SV Biemenhorst), Noel-Etienne Reck (KFC Uerdingen), Mohamed Cisse (VfB 03 Hilden)

Divis hält gegen de Aufsteiger die Null

Sein 1. FC Kleve kam beim Aufsteiger Holzheimer SG zwar nicht über ein Unentschieden hinaus. Ohne ihn wäre es aber wohl gar nicht dazu gekommen – Henning Divis hielt die Null fest. Eine verdiente Nominierung.

Frintroper Neuzugang verhilft zum Auftaktsieg

Gegen den letztjährigen Vizemeister, die SpVg Schonnebeck, konnte DJK Adler Union Frintrop einen 3:1-Erfolg einfahren. Koffi Jason Togbedji leistete ganze Arbeit in der Defensive. Neben ihm steht Christoph Elspaß, der mit dem SV Sonsbeck einen 3:1-Sieg beim FC Büderich feiern durfte, und Paolo Aurelio Piccinini, vom SF Baumberg, der beim 1:1-Unentschieden gegen den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen einen Punkt verteidigte.

Ratinger-Duo mit reichlich Scorern

Im Mittelfeld stellt Ratingen 04/19 gleich zwei Akteure. Emre Demircan geht als überragender Spieler aus der Partie gegen den VfB Hilden hervor. Seine vier Scorer brachten seinem Team den Sieg. Auch Umut Yildiz ist mit einem Treffer vertreten. Neben ihm reiht sich Luca Felix Puhe vom SV Biemenhorst ein, der gegen den SC St. Tönis mit drei Scorern zum Matchwinner wurde, sowie Philip Pokora, der für Sonsbeck traf.

Cisses Einzelleistung bringt Hilden keine Punkte

Mit Jannis Schmitz steht ein weiterer Biemenhorster in der Elf. Er netzte im Auftaktspiel doppelt. Auch wenn die Uerdinger den Oberliga-Start mit Sicherheit mit einem Dreier begonnen hätten, ragt ein Spieler heraus – Noel-Etienne Reck. Die Sommerverpflichtung aus Wuppertal traf zum 1:1-Endergebnis. Drei Scorer verhalfen Mohamed Cisses Hildenern nicht zum Punktgewinn, dennoch ist es eine beachtliche Einzelleistung, die Würdigung verdient.

