Oberliga Niederrhein eingeteilt - ohne SC Union Nettetal

Eigentlich ist die Einteilung der Oberliga Niederrhein keine Überraschung, schließlich ergibt sich das eingleisige Oberhaus von selbst. Eigentlich, denn der SC Union Nettetal kündigte dagegen an, sich in die Oberliga klagen zu wollen. Der Grund: der KFC Uerdingen! Aus Sicht des SCU hätte der KFC nicht in der Oberliga starten sollen, weil der Klub erneut in der Insolvenz steckt. Zwar hat Insolvenzverwalter sich für ein Fortführungskonzept entschieden, doch die "Freunde und Förderer" des KFC warten noch auf die offizielle Übernahme. Sportlich war Union Nettetal abgestiegen - und ist nun auch in der Landesliga eingeteilt (siehe unten). Die Hoffnung die Oberliga auf 19 Teams aufzustocken, hat sich erstmal zerschlagen.

Das ist die Oberliga Niederrhein 2025/26