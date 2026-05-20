Oberliga Niederrhein: Diese Transfers stehen schon fest

FC BüderichTrainer:
Torsten Schedler, Sebastian SiebenbachZugänge:
keineAbgänge:
Michael Sperling (SG Unterrath), Shunta Onishi (SG Unterrath)Holzheimer SGTrainer:
Jesco NeumannZugänge:
keineAbgänge:
Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Nicolas Kiebel (SV Lürrip zg.), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Oguz Ayan (unbekannt), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft)KFC UerdingenTrainer:
Julian StöhrZugänge:
keineAbgänge:
keineRatingen 04/19Trainer:
Damian ApfeldZugänge:
keineAbgänge:
Phil Spillmann (1. FC Monheim)SC St. Tönis 1911/20Trainer:
Bekim KastratiZugänge:
Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen)Abgänge:
Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende)Sportfreunde BaumbergTrainer:
Salah El HalimiZugänge:
keineAbgänge:
keineSpVg SchonnebeckTrainer:
Dirk TönniesZugänge:
Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen II), Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Union Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop)Abgänge:
Tim Ulrich (1. FC Lintfort)SV BiemenhorstTrainer:
Marc GeblerZugänge:
keineAbgänge:
Joshua Müller (SV Blau-Weiß Dingden), Luca Puhe (1. FC Bocholt), Nathnael Scheffler (TuS Xanten), Dardan Pepa (SV Blau-Weiß Dingden), Felix Jonah Scharf (SV Blau-Weiß Dingden), Giuseppe Mirason Geukes (SV Sonsbeck), Sohail Nadi (DJK Blau-Weiß Mintard)SV Blau-Weiß DingdenTrainer:
Sebastian AmendtZugänge:
Felix Gehrmann (PSV Wesel), Max Mahn (PSV Wesel), Joshua Müller (SV Biemenhorst), Jannis Lamhardt (VfL Rhede), Luis Jakob Blaswich (PSV Wesel), Dardan Pepa (SV Biemenhorst), Felix Jonah Scharf (SV Biemenhorst), Julian Riedel (1. FC Bocholt)Abgänge:
Kevin Juch (SV Krechting), Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden II), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden II), Jan-Niklas Haffke (SV Blau-Weiß Dingden III), Lasse Hoffmann (VfR Mehrhoog), David Hulshorst (AZSV Aalten)SV SonsbeckTrainer:
Heinrich LosingZugänge:
Tom Cappel (DJK Twisteden), Kilian Schaar (VfB Homberg), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst)Abgänge:
Florian Josip Berisic (Ziel unbekannt), Leon Hammerschmidt (Ziel unbekannt), Philip Pokora (Ziel unbekannt), David Somodi (Ziel unbekannt), Kenan Mehmedovic ()TSV MeerbuschTrainer:
Marc RochZugänge:
keineAbgänge:
Florian Berisha (ETB Schwarz-Weiß Essen)VfB 03 HildenTrainer:
Tim SchneiderZugänge:
keineAbgänge:
Roman Wakily (SG Unterrath)VfB HombergTrainer:
Tobias SchiekZugänge:
Daniel Beine (SG Unterrath)Abgänge:
Kilian Schaar (Unbekannt), Kilian Schaar (SV Sonsbeck), Johann Noubissi Noukumo (1. FC Monheim), Lukas Melvin Meyer (1. FC Lintfort), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), Stefan Janßen (Rücktritt)VfL Jüchen-GarzweilerTrainer:
Daniel KlingerZugänge:
keineAbgänge:
keine
Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: keine
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), David Savic (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf)
SSVg Velbert
Trainer: Bogdan Komorowski
Zugänge: Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath)
Abgänge: Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09)
Wuppertaler SV
Trainer: Mike Wunderlich --- Trennung
Zugänge: keine
Abgänge: Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal)
1. Spvg. Solingen Wald 03
Trainer: Daniele Varveri
Zugänge: Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (FC Emmelshausen-Karbach)
Abgänge: keine
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