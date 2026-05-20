 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Oberliga Niederrhein: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Oberliga Niederrhein zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Diese Transfers stehen fest.
Diese Transfers stehen fest. – Foto: Andreas Santner

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Niederrhein zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Oberliga Niederrhein: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Kleve
Trainer: Umut Akpinar
Zugänge: Emil Oerding (1. FC Kleve)
Abgänge: Fabio Forster (1. FC Lintfort), Memlan Darwish (SC St. Tönis 1911/20), Henry Heynen (Viktoria Goch), Lennis Bonnet (SV Rindern), Felix Beeker (Viktoria Goch), Evangelos Karatzidis (SG Essen-Schönebeck)

1. FC Monheim
Trainer: Dennis Ruess
Zugänge: Phil Spillmann (Ratingen 04/19), Johann Noubissi Noukumo (VfB Homberg), David Kuyu (SV Solingen 08/10)
Abgänge: Zissis Alexandris ()

DJK Adler Union Frintrop
Trainer: Marcel Cornelissen
Zugänge: Joel Frenzel (VfB Bottrop), Lasse Dittner (VfB Bottrop), Mick Matthes (VfB Bottrop), Bjarne Neumann (VfB Bottrop)
Abgänge: Justin Kirstein (SV Rot-Weiß Deuten), Noah Karthaus (TSV Eller 04), Marlon Wiechert (SV Sodingen), Yan Marcos Friessner Montas (SpVg Schonnebeck), Leif Sören Linnig (SpVg Schonnebeck), Nils Verwold (Vereinslose Spieler Niederrhein)

ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Björn Matzel, Christian Dorda
Zugänge: Mohamed Said (VfB Frohnhausen), Florian Berisha (TSV Meerbusch), Ilyas Khattari (Türkspor Dortmund), Aaron Oteng-Appiah (ESC Rellinghausen), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen)
Abgänge: Kiyan Gilani (DSC Wanne-Eickel), Rotosson Kanu (SC St. Tönis 1911/20), Mohamed Abou Khamis (Rheinland Hamborn)

FC Büderich
Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Sperling (SG Unterrath), Shunta Onishi (SG Unterrath)

Holzheimer SG
Trainer: Jesco Neumann
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Nicolas Kiebel (SV Lürrip zg.), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Oguz Ayan (unbekannt), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft)

KFC Uerdingen
Trainer: Julian Stöhr
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Ratingen 04/19
Trainer: Damian Apfeld
Zugänge: keine
Abgänge: Phil Spillmann (1. FC Monheim)

SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Bekim Kastrati
Zugänge: Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen)
Abgänge: Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende)

Sportfreunde Baumberg
Trainer: Salah El Halimi
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVg Schonnebeck
Trainer: Dirk Tönnies
Zugänge: Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen II), Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Union Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop)
Abgänge: Tim Ulrich (1. FC Lintfort)

SV Biemenhorst
Trainer: Marc Gebler
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Müller (SV Blau-Weiß Dingden), Luca Puhe (1. FC Bocholt), Nathnael Scheffler (TuS Xanten), Dardan Pepa (SV Blau-Weiß Dingden), Felix Jonah Scharf (SV Blau-Weiß Dingden), Giuseppe Mirason Geukes (SV Sonsbeck), Sohail Nadi (DJK Blau-Weiß Mintard)

SV Blau-Weiß Dingden
Trainer: Sebastian Amendt
Zugänge: Felix Gehrmann (PSV Wesel), Max Mahn (PSV Wesel), Joshua Müller (SV Biemenhorst), Jannis Lamhardt (VfL Rhede), Luis Jakob Blaswich (PSV Wesel), Dardan Pepa (SV Biemenhorst), Felix Jonah Scharf (SV Biemenhorst), Julian Riedel (1. FC Bocholt)
Abgänge: Kevin Juch (SV Krechting), Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden II), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden II), Jan-Niklas Haffke (SV Blau-Weiß Dingden III), Lasse Hoffmann (VfR Mehrhoog), David Hulshorst (AZSV Aalten)

SV Sonsbeck
Trainer: Heinrich Losing
Zugänge: Tom Cappel (DJK Twisteden), Kilian Schaar (VfB Homberg), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst)
Abgänge: Florian Josip Berisic (Ziel unbekannt), Leon Hammerschmidt (Ziel unbekannt), Philip Pokora (Ziel unbekannt), David Somodi (Ziel unbekannt), Kenan Mehmedovic ()

TSV Meerbusch
Trainer: Marc Roch
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Berisha (ETB Schwarz-Weiß Essen)

VfB 03 Hilden
Trainer: Tim Schneider
Zugänge: keine
Abgänge: Roman Wakily (SG Unterrath)

VfB Homberg
Trainer: Tobias Schiek
Zugänge: Daniel Beine (SG Unterrath)
Abgänge: Kilian Schaar (Unbekannt), Kilian Schaar (SV Sonsbeck), Johann Noubissi Noukumo (1. FC Monheim), Lukas Melvin Meyer (1. FC Lintfort), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), Stefan Janßen (Rücktritt)

VfL Jüchen-Garzweiler
Trainer: Daniel Klinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: keine
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), David Savic (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf)


SSVg Velbert
Trainer: Bogdan Komorowski
Zugänge: Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath)
Abgänge: Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09)

Wuppertaler SV
Trainer: Mike Wunderlich --- Trennung
Zugänge: keine
Abgänge: Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal)

1. Spvg. Solingen Wald 03
Trainer: Daniele Varveri
Zugänge: Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (FC Emmelshausen-Karbach)
Abgänge: keine

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