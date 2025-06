Oberliga Niederrhein: Die Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Oberliga Niederrhein - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 26. Juni 2025.

1. FC Kleve

Trainer: Umut Akpinar

Zugänge: Ilkay Arif Akpinar (1. FC Kleve), Daniel Fernando da Costa (1. FC Kleve), Elias Reffeling (1. FC Kleve), Ole Kook (SV Haldern), Timo Sanders (Sportfreunde 97/30 Lowick), Joel Agbo (TVD Velbert), Lennis Bonnet (SGE Bedburg-Hau), Felix Beeker (SGE Bedburg-Hau), Samuel Laurin Darius Derkum (SC Union Nettetal)

Abgänge: Pascal Hühner (SV Rees), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Dano Evrard (SV Rindern), Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Luka Grlic (unbekannt), Chong Johnny Lu (unbekannt), Nedzad Dragovic (Karriereende), Luca Thuyl ( Pausiert), Justin Paul Francis (Vereinslos), Jamie van De Loo (SV Budberg), Justin Paul Francis (VfL Jüchen-Garzweiler)



1. FC Monheim

Trainer: Dennis Ruess

Zugänge: Florian Breuer (TSV Meerbusch), Tom Mages (VfB 03 Hilden), Luca-Christian Fenzl (Ratingen 04/19), Leon Feher (VfB 03 Hilden), Ebrahim Omayrat (TVD Velbert), Isa Özel (TSV Meerbusch), Eray Bastas (SV Solingen 08/10), Enno Lang (SpVg Frechen 20), Kisolo-Deo Biskup (SpVg Frechen 20), Tim Klefisch (Ratingen 04/19), Zissis Alexandris (Ratingen 04/19), Isa Özel (TSV Meerbusch)

Abgänge: Joshua Sumbunu (TuRU Düsseldorf), Tayfun Altin (Vereinslos), Noel Jerome Brieden (Vereinslos), Leon Jovceski (Vereinslos), Assani Lukimya (Karriereende), Noah Salau (Vereinslos), Youssef El Boudihi ( Pausiert), Sebastian Spinrath (Karriereende), Merveil Tekadiomona (Vereinslos), Kaan Karaduman (Vereinslos), Elias Dian (Vereinslos), Youssef El Boudihi (DJK Gnadental), Merveil Tekadiomona (VfL Jüchen-Garzweiler), Tayfun Altin (SV Solingen 08/10), Tobias Lippold (VfL Jüchen-Garzweiler), Elias Dian (SG Unterrath)



DJK Adler Union Frintrop

Trainer: Marcel Cornelissen

Zugänge: Nils Verwold (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leif Sören Linnig (TVD Velbert), Max Koltermann (SpVg Schonnebeck), Nils Grigoleit (SpVg Schonnebeck), Silas Yanik Niebaum (SpVg Schonnebeck), Tristan-Tell Ornot (SpVg Schonnebeck), Noah Karthaus (FC Büderich), Joel Kloßek (SpVg Schonnebeck), Koffi Jason Togbedji (FC Kray), Marlon Wiechert (DJK Adler Union Frintrop)

Abgänge: Dustin Hoffmann (SV Borbeck), Raul Sossong Bautista (VfB Bottrop), Tim Heinsen (SSV Buer), Paul Leon Thumulla (SG Essen-Schönebeck II), Ilyas-Aboulkacim Afaya (SuS Haarzopf), Malte Schneemann (DJK Adler Union Frintrop III), Cedric Köppen (Pause ), Olsi Shiba (Unbekannt), Felix Gatner (Rhenania Bottrop)



ETB Schwarz-Weiß Essen

Trainer: Dennis Czayka

Zugänge: Elefterios Theocharis (SpVgg Erkenschwick), Tim Kaminski (SG Wattenscheid 09), Phil Lenuweit (SG Wattenscheid 09), Maurice Rene Haar (Türkspor Dortmund), Marcello Romano (SV Lippstadt 08), Kiyan Gilani (SpVgg Erkenschwick), Hüseyin Efe Aldemir (SC Rot-Weiß Oberhausen), Joel Kaworsky (TSV Meerbusch), Justus Morten Becker (Rückt aus eigener U19 auf), Mohamed Abou Khamis (Rückt aus eigener U19 auf), Samir Younes Bouazza (Rückt aus eigener U19 auf), Simon Gawryluk (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Niko Bosnjak (SpVg Schonnebeck), Frederik Lach (Sportfreunde Niederwenigern), Ryan Valentine (RW Oberhausen), Christopher Stöhr (SV Schermbeck), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen), Jan Luca Bugenhagen (SV Bergisch Gladbach 09), Nils Verwold (DJK Adler Union Frintrop), Guiliano Zimmerling (Ratingen 04/19), Umut Yildiz (Ratingen 04/19), Julian Stöhr (KFC Uerdingen), Jan Bachmann (KFC Uerdingen)



FC Büderich

Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach

Zugänge: Linus Ansumana (DJK Blau-Weiß Mintard), Oliver Tomasz Dessau (SG Unterrath), Jamil Jamal Al Hussein (SG Unterrath), Talha Acikgöz (SV Helpenstein), Taira Kayama (TVD Velbert), Philipp Baum (SC St. Tönis 1911/20), Jannik Schulte (VfL Jüchen-Garzweiler), Marc Knops (VfR Krefeld-Fischeln), Maximilian Köhler (SC Union Nettetal), Timon Julius Remer (Berliner AK), Yasin Pirnal (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Leon Jonah Lepper (SSVg Velbert), Dennis Schreuers (CfR Links Düsseldorf), Alexander von Ameln (CfR Links Düsseldorf), Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), Younes Mouadden (VfB Homberg), Anas El-Rifai (Holzheimer SG), Bora Nurettin Kat (ASV Einigkeit Süchteln), Brian Schwechel (Pausiert), Marvin Commodore (Hört auf), Lukas van den Bergh (Hört auf), Hendrik Kortgödde (Hört auf), Talha Evler (), Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Armin Deljkovic (Ratingen 04/19), Jimmy Can Atila (Ratingen 04/19)



Holzheimer SG

Trainer: Jesco Neumann

Zugänge: Luca Busch Garcia (VfB 03 Hilden), Robert Wilschrey (SC Kapellen-Erft), Anas El-Rifai (FC Büderich), Semih Zeriner (SV Sonsbeck), Sakaki Ota (VfB Homberg), Niklas Harth (TSV Meerbusch), Ryuji Kuwajima (Cronenberger SC), Jonas Theuerzeit (ASV Einigkeit Süchteln), Aaron Thomas (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Vitali Habarov (TSV Meerbusch), Dennis Esser (TuS Grevenbroich), Oscar James Callan (FC Kosova Düsseldorf), Vitali Habarov (TSV Meerbusch)

Abgänge: Nico Kaufmann (DJK Gnadental), Justin Schiffer (SC Kapellen-Erft), Maurice Pluntke (vereinslos), Joel Trotzki (BV Wevelinghoven), Maik Odenthal (BV Wevelinghoven), Sinan Kurt (MSV Düsseldorf), Aram Abdelkarim (MSV Düsseldorf)



KFC Uerdingen

Trainer: Julian Stöhr

Zugänge: Kerem-Murat Cigerli (TVD Velbert), Julian Stöhr (ETB Schwarz-Weiß Essen), Dominik Burghard (Rot Weiss Ahlen), Yasin-Cemal Kaya (SSVg Velbert), Ole Päffgen (Rückkehr nach Freistellung ), Botan Melik (1. FC Grevenbroich-Süd), Jonas Holzum (SV Sonsbeck), Batuhan Özden (SV Eintracht Hohkeppel), Jan Bachmann (ETB Schwarz-Weiß Essen), Alexander Lipinski (FC Büderich), Dave Fotso Youmssi (MSV Duisburg), Anthony Oscasindas (Sportfreunde Baumberg)

Abgänge: Gianluca Rizzo (SC St. Tönis 1911/20), Rawley St. John (FC St. Pauli II), Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Sisco Ngambia Dzonga (FC St. Pauli II), Ben Klefisch (Sportfreunde Lotte), Nazzareno Ciccarelli (Sportfreunde Lotte), Ron Meyer (Sportfreunde Lotte), Marvin Niklas Gomoluch (Ratingen 04/19), Enes Yilmaz (Siegburger SV 04), Tim Blaga (DSC Arminia Bielefeld II), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Melvin Ramusovic (SV Sandhausen), Hamadi Al Ghaddioui (SC Fortuna Köln)



Ratingen 04/19

Trainer: Damian Apfeld

Zugänge: Ali Hassan Hammoud (KFC Uerdingen), Guiliano Zimmerling (ETB Schwarz-Weiß Essen), Umut Yildiz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Marvin Niklas Gomoluch (KFC Uerdingen), Damian Apfeld (Vereinslos), Sam Koch (SpVg Schonnebeck), Fabrizio Giuseppe Fili (SV Schermbeck), Armin Deljkovic (FC Büderich), Jimmy Can Atila (FC Büderich), Cem Sabanci (Mülheimer FC 97), Yannick Geisler (SpVg Schonnebeck)

Abgänge: Tim Potzler (Türkgücü Ratingen), Erkan Ari (1. Spvg. Solingen Wald 03), Dario Ljubic (DJK Sparta Bilk), Ali-Can Ilbay (DV Solingen), James Shepard (VfB Homberg), Luca-Christian Fenzl (1. FC Monheim), Fabio Di Gaetano (1. Spvg. Solingen Wald 03), Birol Can Adibelli (DV Solingen), Tim Klefisch (1. FC Monheim), Zissis Alexandris (1. FC Monheim)



SC St. Tönis 1911/20

Trainer: Bekim Kastrati

Zugänge: Gianluca Rizzo (KFC Uerdingen), Kris Pöstges (Fortuna Düsseldorf II), Jan Goretzki (VfL Tönisberg), Marcel Goretzki (VfL Tönisberg), Daiki Hara (DJK Blau-Weiß Mintard), Fumito Okihara (), Ibraim Ilazi (SC St. Tönis 1911/20), Eghosa Aaron Ogbeide (SC St. Tönis 1911/20), Noel Dias Ferreira Souto (SC St. Tönis 1911/20), Alexander Opoku (), Alexander Opoku (SC St. Tönis 1911/20)

Abgänge: Johann Noubissi Noukumo (VfB Homberg), Jan Fauseweh (SV Sonsbeck), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Daiki Kamo (Wuppertaler SV), Philipp Baum (FC Büderich)



Sportfreunde Baumberg

Trainer: Salah El Halimi

Zugänge: Hayato Uchimura (SV Sonsbeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)

Abgänge: Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03), Sercan Er (DV Solingen), Anas El Bakali (VfL Benrath), Frederik Brünen (TuRU Düsseldorf), Anthony Oscasindas (KFC Uerdingen)



SpVg Schonnebeck

Trainer: Dirk Tönnies

Zugänge: Leon Bachmann (SpVgg Erkenschwick), Moritz Isensee (SpVgg Erkenschwick), Niko Bosnjak (ETB Schwarz-Weiß Essen), Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Len Blackmann (SC Preußen Münster), Malik Timmerberg (SC Union Nettetal), Hugo Schmidt (Wuppertaler SV), Moise Lionel Gae (TSV Meerbusch), Noah Kloth (SC Preußen Münster II), Tim Ulrich (SV Budberg), Lennon Jung (SV Darmstadt 98)

Abgänge: Artur Golubytskij (FC Rot-Weiß Erfurt), Calvin Minewitsch (ESC Rellinghausen), Maurice Tavio Y Huete (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Kerron Oteng-Adjei (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Nils Grigoleit (DJK Adler Union Frintrop), Arne Wessels (Borussia Dortmund II), Conor David Tönnies (Fortuna Düsseldorf II), Nico Petritt (VfB Bottrop), Yannick Geisler (Ratingen 04/19)



SV Biemenhorst

Trainer: Daniel Beine

Zugänge: Mika Egeling (Sportfreunde 97/30 Lowick), Daniel Beine (Viktoria Goch), Nathnael Scheffler (1. FC Kleve), Giuseppe Mirason Geukes (Viktoria Goch), Dardan Pepa (FC Emmen U19), Lennart Brandes (1. FC Bocholt), Jan Weibring (Sportfreunde 97/30 Lowick), Reo Yoda (SG Essen-Schönebeck), Sohail Nadi (FC Blau-Gelb Überruhr), Angelos Avramis (SV Schermbeck), Berkant Gebes (TSV Meerbusch)

Abgänge: Ben Hutmacher (TuS Gahlen), Joel Alexander Kerff (RSV Borken), Jan-Niklas Frieg (Karriereende), Nick Lübbers (Karriereende), Niklas Laigre (Karriereende), Noah Brucksteg (Karriereende), Alexander Puhe (Karriereende), Jannis Boland (SV Biemenhorst II)



SV Blau-Weiß Dingden

Trainer: Sebastian Amendt

Zugänge: Sebastian Amendt (TuS Haltern am See), David Hulshorst (Sportfreunde 97/30 Lowick), Moritz Osthoff (DJK Arminia Klosterhardt), Jesse Moddenborg (TuB Bocholt), Yannik Hundt (1. FC Bocholt), Noah Schulz (FC Kray), Ibrahim Kouyate (SpVgg Vreden)

Abgänge: André Bugla ( Karriereende), Christian Görkes ( Karriereende), Leon Norman Bender (Hamminkelner SV)



SV Sonsbeck

Trainer: Heinrich Losing

Zugänge: Jan Fauseweh (SC St. Tönis 1911/20), Semih Güngör (SC Rot-Weiß Oberhausen), Leon Hammerschmidt (DJK Fortuna Dilkrath), Lorik Rama (Mülheimer FC 97), Florian Josip Berisic (TuRU Düsseldorf), Mahmud Sahintürk (SC Rot-Weiß Oberhausen)

Abgänge: Luca Terfloth (SV Menzelen), Malik Bongers (Kevelaerer SV), Alexander Maas (1. FC Lintfort), Shawn Kiyau (SV Schermbeck), Semih Zeriner (Holzheimer SG), Luca Meyers-Richter (TSV Meerbusch), Hayato Uchimura (Sportfreunde Baumberg), Jonas Holzum (Ziel unbekannt), Moritz Kosfeld (Ziel unbekannt), Moritz Kosfeld (SC Union Nettetal), Jonas Holzum (KFC Uerdingen)



TSV Meerbusch

Trainer: Marcel Winkens

Zugänge: Luca Meyers-Richter (SV Sonsbeck), Pablo Ramm (FC Wegberg-Beeck), Marcel Winkens (VfL Jüchen-Garzweiler), David Alexandre Alves Oliveira (VfL Jüchen-Garzweiler), Reo Kamiyama (VfL Jüchen-Garzweiler), Aaron Addo (VfB Homberg)

Abgänge: Nils Christian Werner (GSV Moers), Jan Ziebell (GSV Moers), Niklas Harth (Holzheimer SG), Alexander Geraedts (Sportfreunde Hamborn 07), Moise Lionel Gae (SpVg Schonnebeck), Kevin Bartschies (Spielverein Klinkum), Vitali Habarov (Holzheimer SG), Hasan Akcakaya (VfL Jüchen-Garzweiler)



VfB 03 Hilden

Trainer: Tim Schneider

Zugänge: keine

Abgänge: Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Leon Feher (1. FC Monheim)



VfB Homberg

Trainer: Stefan Janßen

Zugänge: Emir Demiri (GSV Moers), Johann Noubissi Noukumo (SC St. Tönis 1911/20), Marcio Jordan Blank (SV Scherpenberg), Younes Mouadden (FC Büderich), Razmik Khurshudyan (SC Rot-Weiß Oberhausen), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), James Shepard (Ratingen 04/19), Leon Schübel (SV Schermbeck)

Abgänge: Vahidin Turudija (VfL Bochum II), Sakaki Ota (Holzheimer SG), Bryan Asagwara (Ziel unbekannt.), Florian Berisha (Ziel unbekannt.), Ryo Iwata (Ziel unbekannt.), Luca Kazelis (Ziel unbekannt.), Milen Manchev (Ziel unbekannt.), Beate Hawryluk (1. FC Lintfort), Luca Alexander Happe (FC Schalke 04 II), Aaron Addo (TSV Meerbusch)



VfL Jüchen-Garzweiler

Trainer: Daniel Klinger

Zugänge: Stefan Schiffer (SC Kapellen-Erft), Hasan Akcakaya (TSV Meerbusch), Joel Dassen (TuS Buisdorf), Maurice Bender (SV Bedburdyck/Gierath), Björn Nowicki (1. Spvg. Solingen Wald 03), Miguel Jason Franz Bügler (SC Union Nettetal), Jeremy Fabiano Gaudian (TSV Meerbusch), Justin Paul Francis (1. FC Kleve), Merveil Tekadiomona (1. FC Monheim), Tobias Lippold (1. FC Monheim)

Abgänge: Sven Moseler (SpVg Odenkirchen), Pascal Moseler (SpVg Odenkirchen), Marco Lüttgen (DJK Gnadental), Justin Butterweck (SpVg Odenkirchen), Jannik Schulte (FC Büderich), Marcel Winkens (TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (TSV Meerbusch), Reo Kamiyama (TSV Meerbusch), Felix Gerdts (Pausiert ), Tim Müller (Pausiert ), Jan-Lars Schuchardt (Pausiert ), Ben Venhaus (Pausiert )