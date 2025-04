Oberliga Niederrhein: Die Torschützenkönige & was sie heute machen

2023/24: Calvin Küper (SpVg Schonnebeck)

Aus der Jugend der SG Essen-Schönebeck wechselte Calvin Küper 2021 zur SpVg Schonnebeck und feierte nach seinem kurzfristigen Wechsel zur SG Wattenscheid 09 ab 2022/23 den Durchbruch: Erst traf er 17-mal, dann wurde er mit 22 Toren Torschützenkönig. Im Winter 2025 wechselte er in die Landesliga zum VfB Speldorf, spielte zuvor schon kaum noch in Schonnebeck, weil er als Jugendtrainer bei Borussia Dortmund arbeitet.

2022/23: Noel Futkeu (ETB SW Essen) und Oguz Ayan (TSV Meerbusch)

Zum ersten Mal überhaupt hat es in der Oberliga Niederrhein zwei Torschützenkönige gegeben. Während Oguz Ayan stark in die Saison startete und für den TSV Meerbusch immer wieder als Torschützenkönig glänzte, wirbelte Noel Futkeu für den ETB Schwarz-Weiß Essen insbesondere ab Herbst und im Frühjahr. Futkeu (Jahrgang 2002) haben seine starken Leistungen einen Profi-Vertrag bei Eintracht Frankfurt beschert. Ayan (Jahrgang 1995) blieb dagegen zunächst in Meerbusch. Mittlerweile kickt er für die Holzheimer SG in der Landesliga, Futkeu schaffte den Sprung in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth.

2021/22: Marcel Platzek (1. FC Bocholt)

Mit der Verpflichtung von Marcel Platzek von Rot-Weiss Essen unterstrich der 1. FC Bocholt im Sommer 2021 seine Titelambitionen. Dass der langjährige Leistungsträger von RWE aber derart überragen würde, damit war wohl kaum zu rechnen. In 32 Einsätzen schoss Platzek 39 Tore (31 Tore in der Hinrunde, acht Tore in der Aufstiegsrunde) und stellte damit einen neuen Rekord in der Oberliga Niederrhein auf. Der Routinier dominierte nach Belieben, schoss beispielsweise gegen die SpVg Schonnebeck am 6. März 2022 vier Tore im ersten Durchgang. Nach geschafftem Regionalliga-Klassenerhalt mit Bocholt wechselte er im Sommer 2023 zum SV Schermbeck. Seit 2024/25 spielt er für Rot-Weiss Essen II in der Kreisliga A und steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksliga.

2020/21: Robin Hömig (Sportfreunde Baumberg)

Die Oberliga-Saison 2020/21 wurde annulliert. Das hing erneut mit der Coronavirus-Pandemie zusammen. Der Spielbetrieb im Fußballverband Niederrhein dauerte nur wenige Wochen an. Einen offiziellen Torschützenkönig hat es somit nicht gegeben, aber Robin Hömig von Sportfreunde Baumberg hätte wieder ganz oben gestanden. In zehn Spielen traf er elfmal und legte zudem zehn weitere Tore auf. 21 Scorerpunkte in zehn Einsätzen können sich absolut sehen lassen. Er spielt weiterhin für Baumberg.

2019/20: Shun Terada (SV Straelen)

Die Straelener marschierten die gesamte Saison in der Oberliga vornweg und hatten trotz der verkürzten Spielzeit fast 19 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Shun Terada stand in allen 22 Straelener Spielen auf dem Feld und traf 20 Mal. Nach der Saison folgte der Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga West. Im Sommer 2021 kehrte Terada in seine Heimat Japan zurück und spielte zwischenzeitlich für den KFC Uerdingen. 2023 kehrte er erneut in seine Heimat zurück und will als Fitnesscoach Fuß fassen.

2017/18: Marvin Ellmann (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Vom Ligakonkurrenten Germania Ratingen verpflichtet, schlug Marvin Ellmann bei Schwarz-Weiß essen sofort ein: In seiner Debüt-Saison erzielte er in 33 Spielen 32 Tore und war so mit Abstand der beste Torschütze in der Oberliga Niederrhein. Nach zwei weiteren Jahren in Essen wechselte Ellmann in diesem Jahr in die Landesliga zum SV Hönnepel-Niedermörmter. Nach Stationen beim Mülheimer SV und Duisburger SV 1900 kickt Ellmann seit Winter 2025 in der Kreisliga A Duisburg für TuSpo Saarn.

2016/17 und 2018/19: Robin Hömig (Sportfreunde Baumberg)

Seit er sich 2015 den Sportfreunden Baumberg angeschlossen hat, trifft Robin Hömig sehr verlässlich und bis auf vergangene Saison, in der er nur 15 Spiele bestritt, auch zweistellig. In seiner zweiten Saison für Baumberg wurde er mit 27 Treffern Torschützenkönig, zwei Jahre später netzte er 29 Mal. Auch aktuell spielt Hömig noch für die Sportfreunde und konnte am ersten Spieltag sofort wieder ein Tor und eine Vorlage verzeichnen.

2014/15 und 2015/16: Philipp Goris (Rot-Weiß Oberhausen II, 1. FC Bocholt)

Gleich zwei Mal hintereinander sicherte sich Philipp Goris die Torjägerkrone. Zunächst mit 24 Toren für Rot-Weiß Oberhausen II, in der folgenden Saison reichten dann 20 Treffer für den 1. FC Bocholt. In Bocholt spielte Goris insgesamt drei Mal (zwischendurch noch für den KFC Uerdingen und Jahn Hiesfeld). Anfang 2020 schloss er sich dem Landesligisten Spvgg Sterkrade-Nord an, mit der er in die Oberliga zurückkehrte. Seit Sommer 2021 spielt Goris nicht mehr aktiv Fußball.

2013/14: Kevin Dauser (TuS Bösinghoven)

Mit dem elften Tabellenplatz gehörte der TuS Bösinghoven 2013/14 nicht zu den Top-Vereinen, mit Kevin Dauser hatte er aber den besten Torschützen: 30 der 69 Bösinghovener Tore erzielte er. Dauser blieb noch mehrere Jahre beim TuS und dessen Nachfolger-Verein TSV Meerbusch, bevor er 2019 zum FC Büderich zurückkehrte. Nach einer Pause kehrte Dauser für ein Jahr zurück und schoss 2022/23 zehn Tore für den SC Schiefbahn in der Bezirksliga. Mittlerweile hat er seine Laufbahn beendet.

2012/13: Issa Issa (KFC Uerdingen)

Die Krefelder dominierten die Premierensaison der Oberliga Niederrhein und wurden mit 96 Punkten Meister. 98 Tore erzielte der KFC zudem, 30 davon gingen auf das Konto von Issa Issa. Der Angreifer blieb noch anderthalb Jahre in der Regionalliga in Uerdingen, Anfang 2015 wechselte er dann zum 1. FC Bocholt. Über den FSV Duisburg und den ASV Wuppertal landete Issa beim VfB Frohnhausen - und läuft noch über für die "Löwen" auf.

Die Torjäger-Datenbank der Oberliga Niederrhein

Wer sich einen Überblick über alle Torschützen der einzelnen Spielzeiten verschaffen möchte, kann das über die Oberliga-Chronik der West-Staffel machen. Wählt die entsprechende Saison aus, navigiert dann auf "Rankings" und wählt "Torjäger", um die Torjägerlisten der Oberliga Niederrhein für die jeweilige Saison aufzurufen.