Oberliga Niederrhein: Das ist der Vorbereitungsplan der Mannschaften

Die Saison 2025/26 in der Oberliga Niederrhein steht in den Startlöchern. Die Teilnehmer der Liga sind ermittelt, die Spieler laden aktuell ihre Akkus wieder auf. Doch schon bald geht es zurück auf den Trainingsplatz und in die Sommer-Vorbereitung. In der stehen traditionell auch zahlreiche Testspiele auf der Agenda. Eine kompakte Übersicht haben wir für euch zusammengestellt. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.