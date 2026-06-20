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Oberliga Niederrhein: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams
Mitte August startet die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. So bereiten sich die Mannschaften auf die Spielzeit vor.
von Marcel Eichholz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So bereiten sich die Niederrhein-Oberligisten auf die neue Saison vor. – Foto: Hubert Wilschrey
Noch dürfen Spieler und Trainer der Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein in der wohlverdienten Sommerpause ihre Akkus aufladen und neue Kräfte tanken. Doch schon bald startet die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison. Wer, wann, wo gegen wen testet, haben wir nachfolgend kompakt zusammengefasst. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.
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Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August.