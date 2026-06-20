Oberliga Niederrhein: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams

So bereiten sich die Niederrhein-Oberligisten auf die neue Saison vor. – Foto: Hubert Wilschrey

Noch dürfen Spieler und Trainer der Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein in der wohlverdienten Sommerpause ihre Akkus aufladen und neue Kräfte tanken. Doch schon bald startet die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison. Wer, wann, wo gegen wen testet, haben wir nachfolgend kompakt zusammengefasst. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.