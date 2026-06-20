 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams

Mitte August startet die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. So bereiten sich die Mannschaften auf die Spielzeit vor.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So bereiten sich die Niederrhein-Oberligisten auf die neue Saison vor.
So bereiten sich die Niederrhein-Oberligisten auf die neue Saison vor. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Noch dürfen Spieler und Trainer der Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein in der wohlverdienten Sommerpause ihre Akkus aufladen und neue Kräfte tanken. Doch schon bald startet die schweißtreibende Vorbereitung auf die neue Saison. Wer, wann, wo gegen wen testet, haben wir nachfolgend kompakt zusammengefasst. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August.

1. FC Monheim

  • FR, 3. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Siegburger SV (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - ASV Mettmann (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - Grün-Weiß Brauweiler (A)
  • DI, 28. Juli, 19.45 Uhr - SSV Jan Wellem (A)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - SpVg Frechen 20 (H)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (H)

1. Spvg Solingen-Wald

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (A)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A)
  • SO, 9. August, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H)

Blau-Weiß Dingden

  • SA, 18. Juli, 15 Uhr - SV Brünen (A)

ETB Schwarz-Weiß Essen

  • SA, 11. Juli, 16 Uhr - Rot-Weiss Essen (H)

FC Büderich

  • SA, 11. Juli - VfB Hilden (H)
  • SA, 2. August, 16 Uhr - VfB Bottrop (A)

Fortuna Düsseldorf II

  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)

Holzheimer SG

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSV Eller (H)
  • SA, 18. Juli, 15 Uhr - DJK Gnadental (A)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Fortuna Köln U23 (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SA, 1. August, 16 Uhr - TuS Wickrath (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - MSV Düsseldorf (A)

KFC Uerdingen

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - SV Budberg (A)
  • SO, 26. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H)

Ratingen 04/19

  • MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - VfB Bottrop (A)
  • MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A)
  • SO, 26. Juli, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (A)
  • Mi, 29. Juli, 19.30 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)
  • SO, 2. August, 15.30 Uhr - FC Neukirchen-Vluyn (A)

SC St. Tönis

  • DO, 2. Juli, 19.30 Uhr - Trainingsauftakt
  • SO, 5. Juli, 13 Uhr - SV Solingen (A)
  • MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H)
  • SA, 12. Juli - CSV Marathon Krefeld (A)
  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf II (H)
  • SO, 19. Juli - Testspiel geplant
  • FR, 24. Juli, 18.30 - VfR Fischeln (Brüggener Burgpokal)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - 1. FC Viersen (Brüggener Burgpokal)

Sportfreunde Baumberg

  • MI, 1. Juli - Trainingsauftakt
  • MO, 6. Juli, 19.30 Uhr - TSV Solingen
  • FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - HSV Langenfeld
  • DI, 14. Juli, 19.30 Uhr - DJK Sparta Bilk
  • SA, 18. Juli, 15.30 Uhr - Bayer Leverkusen (H)
  • SA, 25. Juli, 14.30 Uhr - 1. FC Düren (H)
  • SA, 1. August, 14.15 Uhr - TSG Sprockhövel (H)

SpVg Schonnebeck

  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H)

SSVg Velbert

  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A)
  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSG Sprockhövel (A)
  • SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SpVgg Erkenschwick (A)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Eintracht Hohkeppel (H)

SV Scherpenberg

  • SO, 5. Juli, 15 Uhr - SC 1920 Oberhausen (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - TSV Meerbusch (A)
  • SO, 26. Juli, 15 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A)

SV Sonsbeck

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - Borussia Veen (A)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Meerbusch (H)
  • MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Sportfreunde Broekhuysen (A)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (H)

TSV Meerbusch

  • MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (A)
  • SA, 18. Juli, 15 Uhr - FC Cosmos Koblenz (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SV Scherpenberg (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - SV Sonsbeck (A)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Gnadental (A)

VfL Jüchen

  • FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - SC Schiefbahn (A)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Union Nettetal (H)

Wuppertaler SV

  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (H)

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