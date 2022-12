Oberliga Niederrhein: Das bringt euch der letzte Spieltag 2022 In der Oberliga Niederrhein rollt am Wochenende zum letzten Mal der Ball - sofern es die Witterung zulässt. Drei Partien fallen schon aus.

Passend zum letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein im Kalenderjahr 2022 meldet sich der Winter und sorgt am ersten Rückrunden-Spieltag für Ausfälle. Da mit den Partien auch Weihnachtsfeiern verbunden sind, findet am Sonntag ausschließlich das Duell zwischen dem MSV Düsseldorf und der SSVg Velbert statt. Was euch der 22. Spieltag bringt:

Spieltext Cronenberg - KFC Uerding.

So geht es 2023 weiter

23. Spieltag

Fr., 03.02.23 19:30 Uhr SSVg Velbert - Cronenberger SC

Sa., 04.02.23 18:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SV Sonsbeck

So., 05.02.23 14:45 Uhr SC Union Nettetal - FSV Duisburg

So., 05.02.23 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 05.02.23 15:00 Uhr TSV Meerbusch - MSV Düsseldorf

So., 05.02.23 15:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

So., 05.02.23 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Hamborn 07

So., 05.02.23 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TVD Velbert

So., 05.02.23 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Kray

So., 05.02.23 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Monheim

