Oberliga-Neuling verstärkt die Defensive: "Die notwendige Sicherheit"

Im Alter von 26 Jahren bringt Georg Böhme schon allerhand Routine mit. Mehr als 40 Oberliga-Partien stehen in der Vita des Abwehrspielers, mehr als 100 Mal lief er in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf. Mit diesen Erfahrungen soll Böhme künftig die Defensive des Oberliga-Neulings SSC Weißenfels verstärken.
Ausgebildet im Nachwuchs von RB Leipzig und vom Halleschen FC ging Böhme in der Saison 2018/19 beim späteren Landesmeister 1. FC Romonta Amsdorf seine ersten Schritte im Herrenbereich. Über Oberliga-Stationen bei der SG Union Sandersdorf und beim FC International Leipzig kehrte der Mittelfeldspieler in die Verbandsliga zurück: In den vergangenen vier Jahren trug er das Trikot des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Zum Spielerprofil:
In der neuen Saison heißt es für Böhme wieder: NOFV-Oberliga Süd. "Georg bringt unserer jungen Mannschaft noch einmal die notwendige Sicherheit. Er kennt die Oberliga, verfügt über viel Erfahrung und passt auch menschlich in unser Team", erklärte SSC-Coach Marc Barthmuß in der Vorstellung des Vereins.
Beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen hätte sich der heute 26-Jährige "zu einem konstanten und verlässlichen Defensivspieler" entwickelt, schrieben die Weißenfelser. Beim Saalesportclub trifft Böhme auf alte Bekannte." Besonders hilfreich ist natürlich, dass er durch seine Freundschaft zu beiden Koch-Brüdern (Paul Koch und Timm Koch, Anm.d.Red.) und unserem Torwart Johannes Lohmann bereits einige Berührungspunkte mit der Mannschaft hat", betonte Barthmuß.
Und das sind nicht die einzigen bereits bestens bekannten, neuen Teamgefährten beim SSC. "Außerdem kennt er Martin Dierichen noch aus der gemeinsamen Zeit in Sandersdorf. Das erleichtert die Eingewöhnung enorm und sorgt dafür, dass Georg von Anfang an bestens integriert ist", so Barthmuß.