Oberliga-Neuling verstärkt die Defensive: "Die notwendige Sicherheit"

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Im Alter von 26 Jahren bringt Georg Böhme schon allerhand Routine mit. Mehr als 40 Oberliga-Partien stehen in der Vita des Abwehrspielers, mehr als 100 Mal lief er in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf. Mit diesen Erfahrungen soll Böhme künftig die Defensive des Oberliga-Neulings SSC Weißenfels verstärken.

Ausgebildet im Nachwuchs von RB Leipzig und vom Halleschen FC ging Böhme in der Saison 2018/19 beim späteren Landesmeister 1. FC Romonta Amsdorf seine ersten Schritte im Herrenbereich. Über Oberliga-Stationen bei der SG Union Sandersdorf und beim FC International Leipzig kehrte der Mittelfeldspieler in die Verbandsliga zurück: In den vergangenen vier Jahren trug er das Trikot des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Zum Spielerprofil:

In der neuen Saison heißt es für Böhme wieder: NOFV-Oberliga Süd. "Georg bringt unserer jungen Mannschaft noch einmal die notwendige Sicherheit. Er kennt die Oberliga, verfügt über viel Erfahrung und passt auch menschlich in unser Team", erklärte SSC-Coach Marc Barthmuß in der Vorstellung des Vereins.

Böhme trifft beim SSC Weißenfels auf bereits bekannte Gesichter

Beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen hätte sich der heute 26-Jährige "zu einem konstanten und verlässlichen Defensivspieler" entwickelt, schrieben die Weißenfelser. Beim Saalesportclub trifft Böhme auf alte Bekannte." Besonders hilfreich ist natürlich, dass er durch seine Freundschaft zu beiden Koch-Brüdern (Paul Koch und Timm Koch, Anm.d.Red.) und unserem Torwart Johannes Lohmann bereits einige Berührungspunkte mit der Mannschaft hat", betonte Barthmuß.