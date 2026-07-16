Oberliga-Neuling trifft auf Absteiger aus der Verbandsliga

Gerade einmal drei Wochen lagen zwischen dem letzten Relegationsspiel und dem ersten Test gegen die SG Empfingen. Das erzählt schon viel über die besonderen Bedingungen dieses Sommers. Während andere Vereine Pause, Neuaufbau und Vorbereitung klarer voneinander trennen konnten, musste Holzhausen den Aufstieg erst spät vollenden. Der 2:1-Erfolg gegen den Landesliga-Vizemeister Empfingen war deshalb weniger ein gewöhnlicher Auftakt als ein kurzer Beweis der Handlungsfähigkeit.

Nun wartet mit der TSG Tübingen ein Gegner, der selbst aus einer Enttäuschung kommt. Der Abstieg aus der Verbandsliga in die Landesliga dürfte in Tübingen Spuren hinterlassen haben, zugleich aber auch den Ehrgeiz wecken, früh wieder Struktur zu zeigen. Für Holzhausen ist das eine passende Aufgabe: Der Oberliga-Neuling wird mehr Ballbesitz erwarten dürfen als gegen stärkere Gegner, muss aber trotzdem Tempo, Ernsthaftigkeit und defensive Aufmerksamkeit hochhalten.

Trainer und Mannschaft werden besonders darauf achten, wie frisch der Kader nach der kurzen Pause wirkt. Die Relegation hat emotional wie körperlich Kraft gekostet. Jetzt geht es darum, den Schwung nicht in Müdigkeit kippen zu lassen, sondern in klare Abläufe zu überführen. Gegen Empfingen gelang das über weite Strecken ordentlich. Gegen Tübingen soll der nächste Schritt folgen.