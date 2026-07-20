Oberliga-Neuling misst sich mit dem nächsten Landesliga-Spitzenteam

Für Holzhausen ist es bereits der nächste wichtige Test nach intensiven Wochen. Aufgrund der Relegation blieb dem Aufsteiger nur eine kurze Pause, ehe der Blick wieder auf die neue Saison gerichtet werden musste. Der Auftakt in die Vorbereitung gelang mit einem 2:1-Erfolg gegen Landesliga-Vizemeister SG Empfingen. Im zweiten Test musste sich der FCH der TSG Tübingen, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga, mit 1:3 geschlagen geben. Henry Seeger erzielte dabei den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nun wartet mit dem VfL Nagold ein Gegner, der dem FCH erneut wertvolle Erkenntnisse liefern dürfte. Nagold zählt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, zu den ambitionierten Mannschaften und bringt damit Qualität, Tempo und Wettkampfnähe in diesen Vergleich. Für Holzhausen geht es weniger um das Ergebnis als um weitere Fortschritte in Abläufen, Belastungssteuerung und Abstimmung. Gerade nach dem Aufstieg in die Oberliga ist jede Einheit wichtig, um sich körperlich und taktisch auf das höhere Niveau einzustellen.

Trainer Daniel Seemann kann die Partie nutzen, um weitere Eindrücke zu sammeln, Rollen zu überprüfen und den Kader schrittweise auf die kommenden Pflichtspiele vorzubereiten. Nach dem Auftritt in Nagold folgt am Freitag, 24. Juli, der Test beim VfB Friedrichshafen. Am 1. August beginnt mit dem WFV-Pokal der Pflichtspielteil, ehe der FC Holzhausen am 8. August zum Oberliga-Auftakt den 1. CfR Pforzheim empfängt.