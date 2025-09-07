Oberliga: Neuer Spitzenreiter, nur noch Jüchen ist ungeschlagen

4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck ist neuer Tabellenführer, denn in der letzten Sekunde gab es noch einen Sieg gegen Ratingen 04/19. Der VfL Jüchen-Garzweiler darf sich auch freuen, denn der Aufsteiger ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen.
Nach einer highlightarmen ersten Hälfte schockte Niklas Binn die Gäste nach feiner Vorarbeit von Linus Krajac (47.). Der VfB war in der Folge natürlich um eine Antwort bemüht, doch auch der SVS kam zu seinen Chancen. Mit etwas Mühe brachte die Elf von Heinrich Losing schließlich die knappe Führung übers Ziel und macht damit im Tableau einen zarten Satz nach vorne.
SV Sonsbeck – VfB Homberg 1:0
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (81. Timo Lehmkuhl), Semih Güngör, Marco De Stefano (87. David Somodi), Niklas Binn (90. Luca Janßen) - Trainer: Heinrich Losing
VfB Homberg: Leon Schübel, Heni Ben Salah, Henrik Scheibe, James Shepard, Connor Klossek (61. Julian Bode), Justin Walker, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen, Younes Mouadden (61. Berkan Bartu) (89. Leon Schütz), Andres Gerardo Gomez Dimas (65. Marcio Jordan Blank), Emir Demiri (61. Razmik Khurshudyan) - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Niklas Binn (47.)
Dem frühen Treffer von erst 19-jährigen Enno Lang lief Meerbusch über weite Strecken hinterher. Die stark gestarteten Monheimer behaupteten die Führung über lange Zeit, ehe Aaron Addo mit seinem ersten Saisontreffer zurückschlug (54.). Meerbuscher Hoffnungen für einen Aufholjagd erhielten kurz darauf aber schon wieder einen Dämpfer, als Pablo Ramm per Ampelkarte das Feld verlassen musste (60.). Über den weiteren Spielverlauf konnte sich keine der beiden Seiten nennenswert behaupten, Monheim hält sich weiter unten den Top-Platzierungen, während Meerbusch mit nur drei Punkten weniger auf einem Abstiegsplatz steht.
TSV Meerbusch – 1. FC Monheim 1:1
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Francisco San Jose (46. Dion Gutaj), Mattia Toni Klemen Majetic (46. Ilyas Vöpel), Harding Mac Stuell Beira (90. Daniel Däschner), Vincent Boldt, Micah Cain (75. Enes Tekin), Pablo Ramm - Trainer: Marcel Winkens
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, David Etiosa Galonske (26. Isa Özel) (67. Kameron Joseph Blaise), Enno Lang (46. Florian Breuer), Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari (90. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Enno Lang (9.), 1:1 Aaron Addo (54.)
Gelb-Rot: Pablo Ramm (60./TSV Meerbusch/)
SpVg Schonnebeck – Ratingen 04/19 4:3
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Noah Kloth, Darko Ilic (77. Kevin Kehrmann), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann (84. Timo Brauer), Moritz Isensee (86. Alpha Kevin Kourouma), Moise Lionel Gae (52. Robin Andre Brandner), Philipp Schmidt (66. Malik Timmerberg) - Trainer: Dirk Tönnies
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (72. Clinton Asare), Rinor Rexha, Yannick Geisler (90. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (79. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 429
Tore: 0:1 Sven Kreyer (34.), 1:1 Matthias Bloch (36. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Schmidt (45.+1), 2:2 Emre Demircan (56. Foulelfmeter), 3:2 Noah Kloth (65.), 3:3 Sven Kreyer (82.), 4:3 Alpha Kevin Kourouma (90.+5)
Den ersten Stich setzte der Aufsteiger in Person von Jonas Schneiders (21.), Schlussmann Robin Offhaus verschätzte sich in der Entstehung. St. Tönis wechselte zweimal zur Pause und wurde erneut durch Schneiders kalt erwischt (53.). Obwohl darauf eine zügige Antwort von Maksym Lufarenko folgte (59.), machte schließlich Ibrahim Kouyate kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit alles klar.
SV Blau-Weiß Dingden – SC St. Tönis 1911/20 3:1
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler (57. Jan-Niklas Haffke), Hannes Göring, Jonas Schneiders (65. Kevin Juch), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (73. Luka Grlic), Moritz Osthoff (89. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman (75. Ibrahim Kouyate) - Trainer: Sebastian Amendt
SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (77. Mohamed Hegi), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano (46. Tyler Nkamanyi), Kris Pöstges (46. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (56. Jannis Nikolaou), Mario Knops, Julian Andres Suaterna Florez, Julio Torrens, Morten Heffungs (56. Maksym Lufarenko) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 287
Tore: 1:0 Jonas Schneiders (21.), 2:0 Jonas Schneiders (53.), 2:1 Maksym Lufarenko (59.), 3:1 Ibrahim Kouyate (88.)
FC Büderich – KFC Uerdingen 4:1
FC Büderich: Justin Möllering, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops, Kevin Weggen, Daud Gergery (57. Giovanni Nkowa), Oliver Tomasz Dessau (65. Kaies Alaisame), Yasin Pirnal, Venhar Ismailji (80. Maximilian Köhler), Jan Niklas Kühling (68. Gordon Wild) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (66. Kingsley Marcinek), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (66. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (42. Ephraim Kalonji), Nedzhib Hadzha (77. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 850
Tore: 1:0 Daud Gergery (9.), 2:0 Kevin Weggen (22. Foulelfmeter), 3:0 Venhar Ismailji (74.), 3:1 Etienne-Noel Reck (77.), 4:1 Kaies Alaisame (89.)
SV Biemenhorst – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:3
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (69. Giuseppe Mirason Geukes), Dardan Pepa (46. Luca Ridder), Jannis Schmitz, Joshua Müller (77. Sohail Nadi), Iker Prudencio (46. Fabian Krichel), Taric Boland (56. Max Peerenboom) - Trainer: Daniel Beine
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten (56. Rotosson Kanu), Robin Urban, Efe Aldemir, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Simon Gawryluk, Lukas Korytowski (88. Nabil El-Hany), Youssef Kamboua (72. Sanjin Vrebac), Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka
Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 783
Tore: 0:1 Lukas Korytowski (6.), 0:2 Marcello Romano (34.), 0:3 Marcello Romano (62.), 1:3 Luca Felix Puhe (68. Foulelfmeter), 2:3 Luca Felix Puhe (78.)
Der VfB Hilden hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Beim 1. FC Kleve siegte das Team von Tim Schneider mit 4:1. Besonders die Phase kurz vor der Halbzeitpause hatte es dabei in sich. Zunächst war es Luke Kawabe, der nach 37 Zeigerumdrehungen per Abstauber den Führungstreffer für die 03er erzielte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Nils Arne Gatzke auf 2:0 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen (45.+3.). Die Hausherren mühten sich nach dem Seitenwechsel um den Anschlusstreffer, doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Ole Kook konnte eine gute Gelegenheit nicht in einen Torerfolg umwandeln (70.). Besser machte es sein Mitspieler Elidon Bilali wenig später. In der Schlussphase verkürzte der 21-Jährige auf 1:2 und entfachte neue Hoffnung, zumindest einen Punkt am Bresserberg zu behalten. Doch es sollte noch richtig bitter werden: Mit einem Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff ließen Mohamed Cisse (87.) und Maximilian Wagener (89.) keinen Zweifel am Hildener Auswärtserfolg mehr aufkommen.
1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 1:4
1. FC Kleve: Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Nermin Badnjevic (66. Henry Heynen), Diwan Duyar (81. Felix Beeker), Dario Gerling (50. Ole Kook), Joel Agbo (48. Elias Reffeling) - Trainer: Umut Akpinar
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Roman Wakily, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Lukas Lier (90. Mohammed Monir Ayyad), Luke Kawabe (74. Etienne Feese), Pascal Weber (61. Emmanuel Yeboah) (87. Dominik Rodrigues Figueiredo), Mohamed Cisse (90. Ercan Akhan) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 363
Tore: 0:1 Luke Kawabe (37.), 0:2 Nils Arne Gatzke (45.+3), 1:2 Elidon Bilali (81.), 1:3 Mohamed Cisse (87.), 1:4 Maximilian Wagener (89.)
Sportfreunde Baumberg – Holzheimer SG 1:2
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Sertan Yigenoglu, Louis Klotz (81. Simone Lo Castro), Robin Hömig (78. Tim Knetsch), Bilal Sezer (87. Enis Vila), Baris Sarikaya (71. Farhan Ghaznawi), Al-Hassan Turay (86. Hayato Uchimura), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt - Trainer: Salah El Halimi
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (80. Joel Aschenbroich), Arton Tolaj, Paul Wolf (87. Baran Bal), Abdelkarim Afkir (75. Sakaki Ota), Jonas Theuerzeit (61. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Oguz Ayan (90. Dennis Höfling) - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Timo Hölscher (35.), 1:1 Abdelkarim Afkir (42.), 1:2 Sakaki Ota (81.)
Gelb-Rot: Jan Schumacher (85./Holzheimer SG/Zeitspiel (?))
5. Spieltag
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst
So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve
