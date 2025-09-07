Oberliga: Neuer Spitzenreiter, nur noch Jüchen ist ungeschlagen

4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck ist neuer Tabellenführer, denn in der letzten Sekunde gab es noch einen Sieg gegen Ratingen 04/19. Der VfL Jüchen-Garzweiler darf sich auch freuen, denn der Aufsteiger ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen.

________________ Sonsbeck behauptet sich im Derby gegen Homberg

Nach einer highlightarmen ersten Hälfte schockte Niklas Binn die Gäste nach feiner Vorarbeit von Linus Krajac (47.). Der VfB war in der Folge natürlich um eine Antwort bemüht, doch auch der SVS kam zu seinen Chancen. Mit etwas Mühe brachte die Elf von Heinrich Losing schließlich die knappe Führung übers Ziel und macht damit im Tableau einen zarten Satz nach vorne. SV Sonsbeck – VfB Homberg 1:0

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (81. Timo Lehmkuhl), Semih Güngör, Marco De Stefano (87. David Somodi), Niklas Binn (90. Luca Janßen) - Trainer: Heinrich Losing

VfB Homberg: Leon Schübel, Heni Ben Salah, Henrik Scheibe, James Shepard, Connor Klossek (61. Julian Bode), Justin Walker, Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen, Younes Mouadden (61. Berkan Bartu) (89. Leon Schütz), Andres Gerardo Gomez Dimas (65. Marcio Jordan Blank), Emir Demiri (61. Razmik Khurshudyan) - Trainer: Stefan Janßen

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Niklas Binn (47.) ________________ Akcakayas Fehlschuss verhindert Jüchener Heimsieg

Es war auf dem Jüchener Rasenplatz die erwartet schwierige Aufgabe für Frintrop, das sich im zweiten Durchgang glücklich schätzen durfte, dass Hasan Akcakaya die große Gelegenheit per Strafstoß liegen ließ und an Keeper Nils Reiners scheiterte (49.). Weitere Treffer waren dem Aufsteigerduell nicht gewährt. Die Jüchener bleiben nach dem dritten Remis ligaweit als einziges Team noch ungeschlagen. VfL Jüchen-Garzweiler – DJK Adler Union Frintrop 0:0

VfL Jüchen-Garzweiler: Björn Nowicki, Tim Heubach (31. Benjamin Schütz) (86. Ike Rowland Ezunagu Jr), Tim Kosmala-Mones, Vincent Zajaczkowski, Miguel Jason Franz Bügler (46. Justin Paul Francis), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Tobias Lippold, Nils Friebe (46. Hasan Akcakaya), Glayne Wago (66. Yuta Inoue), Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Leon Engelberg, Christian Büttner, Fynn Rauschtenberger, Steffen Herzog (46. Koffi Jason Togbedji), Nils van den Woldenberg, Timo Dapprich (67. Yan Marcos Friessner Montas), Elias Brechmann, Leif Sören Linnig, Max Koltermann, Yannick Reiners (82. Joel Zwikirsch) - Trainer: Marcel Cornelissen - Trainer: Torben Grzenia - Trainer: Matthias Potthoff

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 350

Tore: keine Tore

Besondere Vorkommnisse: Hasan Akcakaya (VfL Jüchen-Garzweiler) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Nils Reiners (49.). ________________ Meerbusch fährt trotz Unterzahl einen Punkt in Monheim ein

Dem frühen Treffer von erst 19-jährigen Enno Lang lief Meerbusch über weite Strecken hinterher. Die stark gestarteten Monheimer behaupteten die Führung über lange Zeit, ehe Aaron Addo mit seinem ersten Saisontreffer zurückschlug (54.). Meerbuscher Hoffnungen für einen Aufholjagd erhielten kurz darauf aber schon wieder einen Dämpfer, als Pablo Ramm per Ampelkarte das Feld verlassen musste (60.). Über den weiteren Spielverlauf konnte sich keine der beiden Seiten nennenswert behaupten, Monheim hält sich weiter unten den Top-Platzierungen, während Meerbusch mit nur drei Punkten weniger auf einem Abstiegsplatz steht. TSV Meerbusch – 1. FC Monheim 1:1

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, David Alexandre Alves Oliveira, Aaron Addo, Francisco San Jose (46. Dion Gutaj), Mattia Toni Klemen Majetic (46. Ilyas Vöpel), Harding Mac Stuell Beira (90. Daniel Däschner), Vincent Boldt, Micah Cain (75. Enes Tekin), Pablo Ramm - Trainer: Marcel Winkens

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, David Etiosa Galonske (26. Isa Özel) (67. Kameron Joseph Blaise), Enno Lang (46. Florian Breuer), Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Leonard Bajraktari (90. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Enno Lang (9.), 1:1 Aaron Addo (54.)

Gelb-Rot: Pablo Ramm (60./TSV Meerbusch/) ________________ Schonnebeck gewinnt in letzter Sekunde

Die SpVg Schonnebeck sicherte sich kurz vor Schluss den Heimsieg gegen Ratingen 04/19 und ist deshalb neuer Tabellenführer - mehr hier SpVg Schonnebeck – Ratingen 04/19 4:3

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Noah Kloth, Darko Ilic (77. Kevin Kehrmann), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann (84. Timo Brauer), Moritz Isensee (86. Alpha Kevin Kourouma), Moise Lionel Gae (52. Robin Andre Brandner), Philipp Schmidt (66. Malik Timmerberg) - Trainer: Dirk Tönnies

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (72. Clinton Asare), Rinor Rexha, Yannick Geisler (90. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (79. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 429

Tore: 0:1 Sven Kreyer (34.), 1:1 Matthias Bloch (36. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Schmidt (45.+1), 2:2 Emre Demircan (56. Foulelfmeter), 3:2 Noah Kloth (65.), 3:3 Sven Kreyer (82.), 4:3 Alpha Kevin Kourouma (90.+5) ________________ Doppelter Schneiders bringt Dingden auf Kurs gegen St. Tönis

Den ersten Stich setzte der Aufsteiger in Person von Jonas Schneiders (21.), Schlussmann Robin Offhaus verschätzte sich in der Entstehung. St. Tönis wechselte zweimal zur Pause und wurde erneut durch Schneiders kalt erwischt (53.). Obwohl darauf eine zügige Antwort von Maksym Lufarenko folgte (59.), machte schließlich Ibrahim Kouyate kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit alles klar.

SV Blau-Weiß Dingden – SC St. Tönis 1911/20 3:1

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler (57. Jan-Niklas Haffke), Hannes Göring, Jonas Schneiders (65. Kevin Juch), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (73. Luka Grlic), Moritz Osthoff (89. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman (75. Ibrahim Kouyate) - Trainer: Sebastian Amendt

SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (77. Mohamed Hegi), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano (46. Tyler Nkamanyi), Kris Pöstges (46. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (56. Jannis Nikolaou), Mario Knops, Julian Andres Suaterna Florez, Julio Torrens, Morten Heffungs (56. Maksym Lufarenko) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 287

Tore: 1:0 Jonas Schneiders (21.), 2:0 Jonas Schneiders (53.), 2:1 Maksym Lufarenko (59.), 3:1 Ibrahim Kouyate (88.) ________________ KFC geht in Büderich baden

Der KFC Uerdingen erlebt beim FC Büderich einen Nachmittag zum Vergessen, denn das Schlusslicht schlägt den neuformierten Absteiger - mehr hier FC Büderich – KFC Uerdingen 4:1

FC Büderich: Justin Möllering, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops, Kevin Weggen, Daud Gergery (57. Giovanni Nkowa), Oliver Tomasz Dessau (65. Kaies Alaisame), Yasin Pirnal, Venhar Ismailji (80. Maximilian Köhler), Jan Niklas Kühling (68. Gordon Wild) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (66. Kingsley Marcinek), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (66. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (42. Ephraim Kalonji), Nedzhib Hadzha (77. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 850

Tore: 1:0 Daud Gergery (9.), 2:0 Kevin Weggen (22. Foulelfmeter), 3:0 Venhar Ismailji (74.), 3:1 Etienne-Noel Reck (77.), 4:1 Kaies Alaisame (89.) ________________ ETB bringt die Punkte mit nach Hause

Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte angeführt vom doppelten Marcello Romano nach einer Stunde mit 3:0 beim SV Biemenhorst, der in der Schlussphase aber nochmal alles probierte. Luca Puhe traf doppelt und verkürzte sonach für den SVB, der allerdings nicht mehr zum Ausgleich kam. Der ETB klettert auf Platz sechs, während Biemenhorst auf Rang neun fällt. SV Biemenhorst – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:3

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (69. Giuseppe Mirason Geukes), Dardan Pepa (46. Luca Ridder), Jannis Schmitz, Joshua Müller (77. Sohail Nadi), Iker Prudencio (46. Fabian Krichel), Taric Boland (56. Max Peerenboom) - Trainer: Daniel Beine

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten (56. Rotosson Kanu), Robin Urban, Efe Aldemir, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Simon Gawryluk, Lukas Korytowski (88. Nabil El-Hany), Youssef Kamboua (72. Sanjin Vrebac), Marcello Romano - Trainer: Dennis Czayka

Schiedsrichter: Christian Szewczyk (Wuppertal) - Zuschauer: 783

Tore: 0:1 Lukas Korytowski (6.), 0:2 Marcello Romano (34.), 0:3 Marcello Romano (62.), 1:3 Luca Felix Puhe (68. Foulelfmeter), 2:3 Luca Felix Puhe (78.)

________________

Hilden feiert ersten Saisonsieg in Kleve