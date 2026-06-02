Oberliga: Neuer Co-Trainer und zwei Verlängerungen Der Co-Trainer für Patrick Faber beim 1. FC Normannia Gmünd ist da: Jannic Maletic. Zudem bleiben Daniel Dominkovic und Eldin Ramovic. von fcn · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Der Fokus lag ganz klar auf dem Sportlichen auf den letzten Metern der Fußball-Oberliga. Normannia Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter war jedoch nicht untätig während dieser Zeit, sondern hat die Weichen für die kommende Saison im Hintergrund gestellt.



Jetzt ist beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd auch die Position des Co-Trainers besetzt. Mit Jannic Maletic kommt der neue Mann an der Seite von Patrick Faber von der U19 des 1. FC Heidenheim in den Schwerzer. Bereits seit 2017 ist der 31-jährige Maletic bei den Heidenheimer Junioren als Übungsleiter aktiv. Und Maletic ist überhaupt kein Fremder im Gmünder Raum, kickte einst für die SG Bettringen und heute noch ab und an für den FC Spraitbach in der Kreisliga A, sofern es die Zeit zulässt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Co-Trainer von Patrick sowie die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Verein. Von Beginn an waren die Gespräche sehr offen und positiv“, sagt Maletic zu diesem Wechsel. In Heidenheim war er der Co-Trainer unter dem ehemaligen FCH-Profi Patrick Mayer, freut sich nun aber auf den Weg in den Herrenbereich bei der Normannia. „Ich freue mich jetzt auf die Möglichkeit, meine Erfahrungen als Trainer einzubringen und meinen Teil zum sportlichen Erfolg beizutragen“, so Maletic weiter.

Bei der Normannia setzt man seit Jahren auf Talente und immer wieder schafft es das eine oder andere Talent, Teil des Oberliga-Kaders zu werden. „Mit Jannic Maletic haben wir einen Co-Trainer gefunden, der sich vor allem im Umgang mit jüngeren und ambitionierten Spielern auskennt. Aber natürlich hat er uns auch menschlich überzeugt, sodass wir uns sicher sind, dass die Zusammenarbeit im Verein und mit Patrick Faber wunderbar funktionieren wird“, freut sich Fichter nicht nur über einen neuen Co-Trainer: „Jannic ist ein absoluter Fachmann in Sachen Analyse und hat das jahrelang auf Topniveau hauptberuflich ausgeübt.“ Nachdem klar war, dass man bei der Normannia einen Trainerwechsel vollziehen wird, hat man sich mit Mergim Collaku in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag wieder aufzulösen, weswegen man auf der Co-Trainer-Position noch einmal handeln musste.