Oberliga: Neuer Co-Trainer und zwei Verlängerungen

Der Fokus lag ganz klar auf dem Sportlichen auf den letzten Metern der Fußball-Oberliga. Normannia Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter war jedoch nicht untätig während dieser Zeit, sondern hat die Weichen für die kommende Saison im Hintergrund gestellt.
Jetzt ist beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd auch die Position des Co-Trainers besetzt. Mit Jannic Maletic kommt der neue Mann an der Seite von Patrick Faber von der U19 des 1. FC Heidenheim in den Schwerzer.
Bereits seit 2017 ist der 31-jährige Maletic bei den Heidenheimer Junioren als Übungsleiter aktiv. Und Maletic ist überhaupt kein Fremder im Gmünder Raum, kickte einst für die SG Bettringen und heute noch ab und an für den FC Spraitbach in der Kreisliga A, sofern es die Zeit zulässt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Co-Trainer von Patrick sowie die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem gesamten Verein. Von Beginn an waren die Gespräche sehr offen und positiv“, sagt Maletic zu diesem Wechsel. In Heidenheim war er der Co-Trainer unter dem ehemaligen FCH-Profi Patrick Mayer, freut sich nun aber auf den Weg in den Herrenbereich bei der Normannia. „Ich freue mich jetzt auf die Möglichkeit, meine Erfahrungen als Trainer einzubringen und meinen Teil zum sportlichen Erfolg beizutragen“, so Maletic weiter.
Bei der Normannia setzt man seit Jahren auf Talente und immer wieder schafft es das eine oder andere Talent, Teil des Oberliga-Kaders zu werden. „Mit Jannic Maletic haben wir einen Co-Trainer gefunden, der sich vor allem im Umgang mit jüngeren und ambitionierten Spielern auskennt. Aber natürlich hat er uns auch menschlich überzeugt, sodass wir uns sicher sind, dass die Zusammenarbeit im Verein und mit Patrick Faber wunderbar funktionieren wird“, freut sich Fichter nicht nur über einen neuen Co-Trainer: „Jannic ist ein absoluter Fachmann in Sachen Analyse und hat das jahrelang auf Topniveau hauptberuflich ausgeübt.“
Nachdem klar war, dass man bei der Normannia einen Trainerwechsel vollziehen wird, hat man sich mit Mergim Collaku in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag wieder aufzulösen, weswegen man auf der Co-Trainer-Position noch einmal handeln musste.
Dominkovic und Ramovic bleiben Normannen
Nach dem geglückten Klassenerhalt kann der Oberligist auch bekanntgeben, dass Daniel Dominkovic und Eldin Ramovic ihre Verträge um ein weiteres Jahr verlängert haben.
Dominkovic ist bereits seit eineinhalb Jahren bei der Normannia, war zuvor für Bissingen-Bietigheim aktiv. Nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnte er allerdings noch nicht, da ihn ein Kreuzbandriss fast ein komplettes Jahr außer Gefecht gesetzt hatte. Für ihn ist diese Verlängerung somit auch eine Art Neuanfang. „Wir haben ihn damals nicht ohne Grund verpflichtet und hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet und uns im Mittelfeld weiterhelfen wird“, drückt Fichter dem 26-Jährigen die Daumen, im zweiten Anlauf den Durchbruch beim FCN zu schaffen.
Ebenfalls schon über ein Jahr bei der Normannia ist Eldin Ramovic, der damals aus Donzdorf in den Schwerzer wechselte. In dieser Saison konnte er in einigen Phasen zeigen, dass man sich in der Defensive auf ihn verlassen kann. Als er gebraucht wurde, war er zur Stelle. Auf immerhin 14 Einsätze hat er es in dieser Oberligasaison gebracht. „Eldin hat seine Sache als Back-Up gut gelöst, als wir Valerio Avigliano und Miladin Filipovic in der Hinrunde ersetzen mussten“, sagt Fichter zur Verlängerung mit dem Defensivmann. In der Rückrunde wurden die Spielzeiten auch deswegen weniger, weil Ramovic an einer langfristigen Rückenverletzung laborierte. Gegen Ende der Saison stand er jedoch wieder regelmäßig im Kader.
Normannias Funktionsteam bleibt beisammen
Bereits seit längerem aber ist klar, und zwar ligenunabhängig, dass das gesamte Funktionsteam der Gmünder beisammenbleiben wird.
Die beiden Physiotherapeuten, Juli Arnold und Damiano Sergi, Teammanager Thomas Rettstatt, Betreuer Claus-Jörg Krischke sowie Torwarttrainer Magnus Burkhardt haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. „Das sind für uns wunderbare Nachrichten, vor allem, weil sich dieses Team auch schon länger kennt. Das erleichtert die Absprachen natürlich“, freut sich Stephan Fichter, Sportdirektor der Normannia. Ebenfalls mit dabei bleiben wird Mannschaftsarzt Dr. Jürgen Wacker, der bereits seit Jahren für die Normannia tätig ist. Einzig nicht mehr mit dabei ist künftig Betreuer Walter Duschek.