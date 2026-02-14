Oberliga-Nachwuchstalent schwer verletzt, Bezirksliga-Spieler operiert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte muss die TSG Backnang einen Rückschlag verkraften: Nachwuchsspieler Julien Birzer hat sich im Training am Fuß verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Für den Oberligisten kommt das zur Unzeit, steht doch am Wochenende noch das letzte Testspiel an, bevor nächste Woche gegen den Karlsruher SC II die Rückrunde beginnt. Verein und Mannschaft wünschen dem Youngster eine schnelle Genesung und baldige Rückkehr.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Aldingen

Der TV Aldingen muss aktuell gleich zwei bittere Verletzungen verkraften: Yannick Büttner und Frank Schneider wurden am selben Tag in der Sportklinik Markgröningen operiert – am Sprunggelenk beziehungsweise am Kreuzband. Der Verein wünscht beiden eine erfolgreiche Operation, viel Kraft für die Reha und eine schnelle Genesung. Kommt stärker zurück – ganz Aldingen steht hinter euch.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV89 Zuffenhausen II

Mit Thorben Schwarz verstärkt ein schneller Flügelspieler die zweite Mannschaft des TV89 Zuffenhausen. Der 23-Jährige kommt vom SV Horchheim und soll mit Tempo und Übersicht sofort Impulse setzen. Auf den Außenbahnen fühlt sich Schwarz zuhause, sein Ziel ist klar formuliert: Aufstieg. Beim TV89 traut man ihm zu, genau dafür ein wichtiger Baustein zu werden. Willkommen in Zuffenhausen, Thorben – auf eine erfolgreiche Rückrunde.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++