Oberliga-Nachwuchs gewinnt Vorrunden-Gruppe SV Auersmacher: U19 souverän weiter.

Die U19 vertrat den SV Auersmacher am Freitagabend beim Hallenturnier des SSV Saarlouis in der dortigen Stadtgartenhalle. "Ich habe gehört, dass sie sich gut geschlagen haben und sich toll präsentierten. Sie haben die Gruppe gewonnen, da können sie ja nicht so schlecht gewesen sein. Für die Jungs wird der Finaltag am Sonntag sicher ein Erlebnis sein, das wir ihnen gönnen. Wir spielen am Samstag beim Turnier des SV Bliesmengen-Bolchen in der Wallerfeldhalle in St. Ingbert mit. Vielleicht können wir ja bei beiden Turnieren punkten", hofft er auf zahlreiche zusätzliche Zähler auf dem Masters-Punktekonto. Die U19 des SVA gewann zunächst in einem spannenden Spiel mit 5:3 gegen den Saarlandligisten FV Schwalbach, trennte sich dann vom Veranstalter SSV Saarlouis mit 3:3, um dann im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel den FV Bischmisheim, ebenfalls aus der Saarlandliga beheimatet, mit 7:1 aus der Halle zu schießen. In der Zwischenrunden-Gruppe 2 steht bereits eine Paarung fest, um 17.41 Uhr trifft die SVA-U19 auf den Verbandsligisten SV Rohrbach. Das erste SVA-Spiel am Sonntag wird um 16.33 Uhr angepfiffen.