Oberliga-Nachholspiele terminiert - RWA mit 10 Partien in 43 Tagen

Rot Weiss Ahlen braucht in den kommenden Wochen viele Sieg, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. – Foto: Julien Stapper

Auf Abstiegskandidat Rot Weiss Ahlen wartet ein knüppelhartes Programm mit zahlreichen "Englischen Wochen". Ab Sonntag stehen zehn Oberliga-Partien in 43 Tagen auf dem Programm. Planmäßig würde Mitte April auch noch das Kreispokal-Halbfinale bei Bezirksligist DJK Vorwärts Ahlen ausgetragen.

Ganz spät treffen sich der TuS Ennepetal und der FC Eintracht Rheine zwei Spieltage vor Saisonende zu ihrem Nachholspiel.