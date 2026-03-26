Oberliga-Nachholspiele terminiert - RWA mit 10 Partien in 43 Tagen

Auf Abstiegskandidat Rot Weiss Ahlen wartet ein knüppelhartes Programm mit zahlreichen "Englischen Wochen". Ab Sonntag stehen zehn Oberliga-Partien in 43 Tagen auf dem Programm. Planmäßig würde Mitte April auch noch das Kreispokal-Halbfinale bei Bezirksligist DJK Vorwärts Ahlen ausgetragen.
Ganz spät treffen sich der TuS Ennepetal und der FC Eintracht Rheine zwei Spieltage vor Saisonende zu ihrem Nachholspiel.
Alle Nachholspiele in der Oberliga Westfalen in der Übersicht:
Mittwoch, 15. April, 19.30 Uhr: RW Ahlen - SV Schermbeck (vom 21. Spieltag)
Dienstag, 21. April, 19 Uhr: SC Preußen Münster II - RW Ahlen (vom 26. Spieltag)
Mittwoch, 22. April, 19 Uhr: FC Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck (vom 20. Spieltag)
Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr: Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick (vom 16. Spieltag)
Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr: SV Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel (vom 22. Spieltag)
Mittwoch, 6. Mai, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - SG Finnentrop/Bamenohl (vom 22. Spieltag)
Mittwoch, 6. Mai, 19.30 Uhr: SV Westfalia Rhynern - RW Ahlen (vom 20. Spieltag)
Mittwoch, 20. Mai, 19.30 Uhr: TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine (vom 16. Spieltag)
Ohne Termin ist:
DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel (vom 20. Spieltag)