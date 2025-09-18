Oberliga: Monheim-Derby, 1. FC Kleve empfängt Dingden

Oberliga Niederrhein, Spieltag 6: Die Sportfreunde Baumberg empfangen am Samstag den 1. FC Monheim zum Derby. Am Freitag stehen Heimspiele für den 1. FC Kleve und die SpVg Schonnebeck an.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:00 live PUSH

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB Homberg VfB Homberg 15:30 PUSH

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Holzheimer SG Holzheim 15:15 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

