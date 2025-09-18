Oberliga: Monheim-Derby, 1. FC Kleve empfängt Dingden

Oberliga Niederrhein, Spieltag 6: Die Sportfreunde Baumberg empfangen am Samstag den 1. FC Monheim zum Derby. Am Freitag stehen Heimspiele für den 1. FC Kleve und die SpVg Schonnebeck an.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch
So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen
