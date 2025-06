Oberliga-Mittelfeldmann wechselt zum Bezirksligisten

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚̈𝐫𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐟𝐮̈𝐫 𝐝𝐢𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞: 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐰𝐞𝐜𝐡𝐬𝐞𝐥𝐭 𝐳𝐮𝐦 𝐕𝐟𝐋 𝐊𝐢𝐫𝐜𝐡𝐡𝐞𝐢𝐦

Der VfL Kirchheim treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und sichert sich die Dienste von Viktor Ribeiro. Der 31-jährige Außenbahnspieler kommt vom Calcio Leinfelden-Echterdingen und bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga und Verbandsliga mit an die Jesinger Allee. Ribeiro gilt als schneller, technisch versierter Offensivspieler, der auf den Flügeln für Tempo und Tiefe sorgen soll. Mit seiner Spielintelligenz und seinem Zug zum Tor soll er das Angriffsspiel des VfL beleben und für neue Impulse sorgen. Der VfL sieht in ihm eine wichtige Verstärkung, um in der kommenden Saison wieder sportlich anzugreifen und ambitionierte Ziele zu verfolgen. Schön, dass du bei uns bist, Viktor!