Oberliga - Militär - Oberliga: 1. FC Monheim verpflichtet Isaac Kang

Der 1. FC Monheim hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen erfahrenen Mann für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Zukünftig wird Isaac Kang die Monheimer verstärken - doch bis zu seiner Ankunft im Rheinstadion müssen sich die Spieler, Fans und Verantwortliche noch ein wenig gedulden.

Isaac Kang wechselt zum 1. FC Monheim. Das gab der Verein am Vormittag bekannt. Der 27-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und kennt die Oberliga Niederrhein sehr gut. Über 100 Mal stand er in dieser Spielklasse bereits auf dem Feld, spielte unter anderem für den VfB Hilden, die Sportfreunde Baumberg und den SV Straelen. Stets zählte er dabei zum Stammpersonal. Sein bislang letzter Einsatz ist auf den 1. Juni 2024 datiert, als er mit Baumberg mit 3:1 gegen den VfB Homberg siegte. Die Baumberger feierten die Meisterschaft, konnten aufgrund infrastruktureller Herausforderungen aber nicht den Aufstieg in die Regionalliga antreten. Für Kang ging es in der Folge zurück in sein Heimatland Südkorea, wo er den anderthalb Jahre dauernden Wehrdienst antrat. Dieser ist nun beinah beendet und der Spieler steht unmittelbar vor seiner Rückkehr nach Deutschland. Im März wird er in Monheim erwartet.

"Isaac besticht neben seiner Laufstärke auch mit einer hohen Zweikampfquote und darüber hinaus mit einer hohen Spielintelligenz", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins zur Verpflichtung. In Monheim wird er auf alte Bekannte treffen, die den Transfer wohl mit ermöglicht haben. "Wir sind froh, das sich Isaac, der einen engen Draht zu seinen „Kumpels“ Talha Demir und Tom Hirsch pflegt, trotz weiterer Offerten für den FCM entschieden hat und über die aktuelle Spielzeit hinaus in blau-weiß auflaufen wird", erklärt der FCM. Kang wird demnach mindestens bis zum Ende der Saison 2026/27 für die Monheimer auflaufen.