Die Sportfreunde Lotte (in Blau) nehmen zum zweiten Mal in Folge am DFB-Pokal teil. In der Spielzeit 2023/24 brachte die Oberliga-Meisterschaft die Qualifikation. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Oberliga-Meisterschaft bietet wieder einen ganz besonderen Anreiz Zwei Startplätze besitzt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) jährlich im DFB-Pokal. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Türkspor Dortmund RW Ahlen SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 + 15 weitere In "alten Zeiten" qualifizierten sich die beiden Westfalenpokal-Finalisten für das "Konzert der Großen". Zur Saison 2015/16 schaffte der FLVW diese Regelung jedoch ab. Ab sofort gab es ein Entscheidungsspiel zwischen dem besten westfälischen Regionalligisten und dem Oberliga-Meister um den zweiten DFB-Pokal-Startplatz. Aus dem Westfalenpokal qualifizierte sich nur noch der Sieger. Die Corona-Pandemie brachte diesen Modus aber wieder zum Kippen. In der im Amateurfußball abgebrochenen Saison 2020/21 bekam der beste westfälischen Regionalligist automatisch den Startplatz, in der Spielzeit 2021/22 daraufhin der Oberliga-Meister. Danach wurde entschieden, dass es bei diesem jährlichen Wechsel bleibt. In der vergangenen Saison profitierte der FC Gütersloh als bester westfälischer Regionalligist und wird am 15. August gegen Bundesligist Union Berlin antreten. In der nun anstehenden Spielzeit 2025/26 wird der Oberliga-Meister in den DFB-Pokal einziehen. Nicht nur der Aufstiegskampf, sondern auch der Kampf um Platz 1, dürfte große Spannung bringen. Diese Mannschaften nahmen in den vergangenen zehn Jahren die beiden FLVW-Startplätze im DFB-Pokal ein: 2025/26 FC Gütersloh (bester westfälischer Regionalligist)

Sportfreunde Lotte (Westfalenpokal-Finalist, da Sieger DSC Arminia Bielefeld bereits als Zweitliga-Aufsteiger qualifiziert) 2024/25 Sportfreunde Lotte (Oberliga-Meister)

DSC Arminia Bielefeld (Westfalenpokal-Sieger) 2023/24 SC Preußen Münster (bester westfälischer Regionalligist)

FC Gütersloh (Westfalenpokal-Sieger) 2022/23 1. FC Kaan-Marienborn (Oberliga-Meister)

SV Rödinghausen (Westfalenpokal-Sieger) 2021/22 SC Preußen Münster (bester westfälischer Regionalligist)

Sportfreunde Lotte (Westfalenpokal-Finalist, da Münster bereits qualifiziert) 2020/21 SC Wiedenbrück (Oberliga-Meister, Sieger des Entscheidungsspiels gegen den besten westfälischen Regionalligisten SV Rödinghausen)

RSV Meinerzhagen (Westfalenpokal-Sieger) 2019/20 SC Verl (zweitbester westfälischer Regionalligist nach Rödinghausen, Sieger des Entscheidungsspiels gegen Oberliga-Meister TuS Haltern)

SV Rödinghausen (Westfalenpokal-Sieger) 2018/19 SV Rödinghausen (bester westfälischer Regionalligist, Sieger des Entscheidungsspiels gegen Oberliga-Meister SV Lippstadt 08)

SC Paderborn 07 (Westfalenpokal-Sieger) 2017/18 TuS Erndtebrück (Oberliga-Meister, Sieger des Entscheidungsspiels gegen den besten westfälischen Regionalligisten SG Wattenscheid 09)

SC Paderborn 07 (Westfalenpokal-Sieger) 2016/17 Sportfreunde Lotte (bester westfälischer Regionalligist, Sieger des Entscheidungsspiels gegen Oberliga-Meister Sportfreunde Siegen)

SG Wattenscheid 09 (Westfalenpokal-Sieger) 2015/16 Sportfreunde Lotte (Westfalenpokal-Sieger)

SC Verl (Westfalenpokal-Finalist)