Oberliga-Meister verlängert mit seinem Torhüter

Es geht weiterhin Schlag auf Schlag in Sachen Kaderplanung bei der SG Sonnenhof Großaspach. Mit Alexander Michalik hat am heutigen Mittwoch ein weiterer Spieler seinen Vertrag beim Dorfklub verlängert. Der 25-Jährige Keeper kam im Sommer vergangenen Jahres nach Aspach und gehört seitdem zum bestehenden Torwart-Team um die beiden weiteren Torhüter Maximilian Reule und Tim Schulz. Sein Debüt feierte Michalik in dieser Saison am 32. Spieltag zu Gast beim FSV Hollenbach.