Oberliga-Meister stellt Transfers im Doppelpack vor

Die SG Sonnenhof Großaspach hat die ersten beiden Neuzugänge für die bevorstehende Spielzeit 2025/26 zu vermelden. Vom TSV Aubstadt sowie VfR Aalen wechseln Loris und Leon Maier nach Aspach und unterschreiben jeweils ein Arbeitspapier über zwei Jahre. Die beiden Zwillinge waren zuvor bereits zusammen für die TSG Backnang sowie anschließend für die Stuttgarter Kickers aktiv, ehe sich die Wege der beiden 26-Jährigen im Sommer vergangenen Jahres das erste Mal trennten. Loris wechselte in die Regionalliga Bayern zum TSV Aubstadt und brachte es dort in 34 Pflichtspielen auf insgesamt vier Tore und sechs Vorlagen. Leon schloss sich parallel dem VfR Aalen in der Oberliga BW an und absolvierte dort wettbewerbsübergreifend 37 Pflichtspiele (zwei Tore, ein Assist). Insgesamt kommen Loris als Offensiv- und Leon als Defensiv-Akteur mit der gemeinsamen Erfahrung aus 266 Oberliga- sowie 72 Regionalliga-Spielen in den Fautenhau.