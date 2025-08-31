Oberliga live: Zwei Topspiele und zweimal auf Augehöhe

Oberliga Niederrhein, Spieltag 3: Der VfB Homberg empfängt die Sportfreunde Baumberg, der VfB 03 Hilden die SpVg Schonnebeck.Der TSV Meerbusch gastiert bei der DJK Adler Union Frintrop und der 1. FC Monheim ist Gastgeber des 1. FC Kleve.

________________ Nullnummer im Derby

Keinen Sieger gab es zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler - mehr an dieser Stelle. Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513

Tore: keine Tore ________________ KFC-Ekstase gegen Biemenhorst

Der KFC Uerdingen hat gegen den SV Biemenhorst 6:1 gewonnen - mehr hier. KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr

SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1934

Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)

Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter gewor) ________________ ETB dreht Heimspiel gegen Sonsbeck

>>> Zum Spielbericht

Der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte nach Rückstand seinen ersten Sieg der laufenden Saison. Klaus Keisers brachte die Gäste in Führung (26.), doch noch vor dem Seitenwechsel schlugen die Uhlenkrug-Elf zurück: Jan Corsten glich aus (40.), Lukas Korytowski vollendete den Doppelschlag (45.). Trotz dieses Rückschlags hätte Sonsbeck auch wieder herankommen können, denn der SVS spielrte nach der roten Karte gegen Maurice René Haar (46.) die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, in den Schlussminuten flog auch noch Tim Kaminski vom Platz. Der Ausgleich gelang nicht mehr, umso größer war der Jubel bei den Hausherren. ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Sonsbeck 2:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (57. Joshua Telesphore Kapenda), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski (88. Youssef Kamboua), Sanjin Vrebac (51. Armen Shavershyan), Marcello Romano (85. Simon Gawryluk) - Trainer: Dennis Czayka

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs (15. Florian Josip Berisic), Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (82. Mahmud Sahintürk), Marco De Stefano (82. Semih Güngör), Klaus Keisers, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 267

Tore: 0:1 Klaus Keisers (26.), 1:1 Jan Corsten (40.), 2:1 Lukas Korytowski (45.)

Rot: Maurice Rene Haar (46./ETB Schwarz-Weiß Essen/grobes Foulspiel)

Gelb-Rot: Tim Kaminski (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit ) ________________ Ratingen springt auf Platz eins

Ein souveräner Auftritt gegen Blau-Weiß Dingden lässt Ratingen 04/19 auf Platz eins springen - mehr hier! Ratingen 04/19 – SV Blau-Weiß Dingden 3:0

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (83. Clinton Asare), Rinor Rexha (59. Cem Sabanci), Yannick Geisler (46. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer (83. Edin Hadzibajramovic), Ali Hassan Hammoud (75. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (75. Luka Grlic), Jonas Schneiders (20. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke (82. Yannik Hundt), Matties Volmering (82. Deniz Tulgay), Lasse Hoffmann (69. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Yannick Geisler (22.), 2:0 Emre Demircan (32. Foulelfmeter), 3:0 Ali Hassan Hammoud (71.) ________________ Büderich fängt sich fünf Stück von St. Tönis Gestern, 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis FC Büderich FC Büderich 5 0 Der erste Saisonsieg für den SC St. Tönis - und wie. Kohei Nakano brachte die Hausherren erstmals in Führung, die infolgedessen den Fuß eine Weile nicht mehr vom Gaspedal nahmen. Morten Heffungs (17.), Mario Knops (24.) und kurz darauf Julian Andres Suaterna Florez (26.) legten nach. Kris Pöstges machte kurz vor Halbzeitpfiff die Abreibung noch etwas deutlicher (42.). Nach dem Seitenwechsel ließ es die Elf von Bekim Kastrati etwas ruhiger angehen, Büderich dürfte sich nach der deutlichen Schlappe einmal sammeln müssen. Noch wartet der FCB als Tabellenschlusslicht nämlich noch auf die ersten Punkte. SC St. Tönis 1911/20 – FC Büderich 5:0

SC St. Tönis 1911/20: Robin Offhaus, Luca Esposito (46. Mohamed Hegi), Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Kris Pöstges (85. Tyler Nkamanyi), Mario Knops (80. Jan Goretzki), Julian Andres Suaterna Florez (74. Ibraim Ilazi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Morten Heffungs (63. Gianluca Rizzo) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Philipp Baum, Marc Knops, Kevin Weggen, Daud Gergery, Taira Kayama, Maximilian Köhler, Venhar Ismailji, Kaies Alaisame, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Tore: 1:0 Kohei Nakano (11.), 2:0 Morten Heffungs (17.), 3:0 Mario Knops (24.), 4:0 Julian Andres Suaterna Florez (26.), 5:0 Kris Pöstges (42.)

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden

Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen

