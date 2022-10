Die Oberliga Niederrhein geht bereits in ihren 14. Spieltag. – Foto: Arno Wirths

Oberliga live: Zwei Topspiele des 14. Spieltags schon am Samstag Oberliga Niederrhein: Das Monheimer Derby und das Topspiel zwischen der SSVg Velbert und dem ETB Schwarz-Weiß Essen stehen am Samstag an. Am Sonntag fordert Uerdingen den VfB Hilden.

Am 14. Spieltag der Oberliga Niederrhein geht es bereits am Samstag mit zwei absoluten Top-Begegnungen los. So empfangen um 16 Uhr die Sportfreunde Baumberg den 1. FC Monheim zum Monheimer Derby, während zwei Stunden später dann der Zweite SSVg Velbert den aktuell Fünften ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast hat, der zuletzt mit nur einem Punkt aus drei Partien etwas Boden verloren hat. Am Sonntag fordert dann der KFC Uerdingen in der Grotenburg den neuen Spitzenreiter VfB Hilden heraus.

Liveticker: SSVg Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen

Am Sonntag spielen: Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Hilden

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

Liveticker: SV Sonsbeck - MSV Düsseldorf

Liveticker: TSV Meerbusch - VfB Homberg

Liveticker: TVD Velbert - FC Kray

Morgen, 15:00 Uhr TVD Velbert TVD Velbert FC Kray FC Kray 15:00 PUSH

Liveticker: Union Nettetal - 1. FC Kleve

Liveticker: FSV Duisburg - Hamborn 07

Morgen, 15:30 Uhr FSV Duisburg FSV Duisburg Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:30 PUSH

Liveticker: SC St. Tönis - TuRU Düsseldorf