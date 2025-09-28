Der KFC Uerdingen verlor zuletzt mit 0:1 gegen den ETB SW Essen. – Foto: Ralph Görtz

Oberliga live: VfB Homberg empfängt den KFC Uerdingen Oberliga Niederrhein: Zum Abschluss des 7. Spieltags empfängt der VfB Homberg den KFC Uerdingen - alle Informationen zum Spiel.

Zum Abschluss des 7. Spieltags der Oberliga Niederrhein empfängt der VfB Homberg den KFC Uerdingen am Sonntagabend um 18 Uhr. Für beide Mannschaften ist der direkte Vergleich ein wichtiger, denn beide wollen den Sprung in das obere Drittel schaffen.

Mit neun Punkten rangiert der VfB Homberg nur knapp vor dem KFC Uerdingen, der auf acht Zähler kommt. Beide Klubs war ein besserer Saisonstart zugetraut worden, deshalb gilt es, den Anschluss zu den Top-Platzierungen nicht abreißen zu lassen. Was hilft, sind natürlich drei Punkte!

Hinweis: Die Partie wird trotz Absicht nicht gefilmt, weil der VfB Homberg zum Spiel keine Videos zulässt. Stattdessen gibt es auf FuPa wie gewohnt einen Liveticker und über den Burgfunk des KFC Uerdingen auch eine Audio-Übertragung im Internet. >>> Liveticker VfB Homberg - KFC Uerdingen