Oberliga live: USC Paloma erwirkt Absage gegen Süderelbe Oberliga Hamburg: Die TuS Dassendorf legt am Freitag beim SC Victoria los, am Samstag folgt Tabellenführer Eimsbütteler TV beim formstarken TSV Buchholz. von red · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche. – Foto: Nina Ruck

Der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg steht ganz im Zeichen eines verzerrten Tabellenbildes. Der Eimsbütteler TV führt mit 59 Punkten und hat damit vier Zähler Vorsprung auf den ETSV Hamburg, während die TuS Dassendorf weitere drei Punkte dahinter liegt. Doch die Ausgangslage ist trügerisch: Der ETV hat bereits mehr Spiele absolviert, die Verfolger verfügen über mehrere Nachholpartien - das Titelrennen ist also deutlich offener, als es die Tabelle suggeriert. UPDATE: Die Partie zwischen USC Paloma und FC Süderelbe wurde am Freitag abgesagt und findet deshalb nicht wie geplant am Sonntag statt. Paloma hat eine Krankheitswelle erwischt, die Begegnung wird also zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. >>> So lief der Nachholspiel in der Oberliga Hamburg