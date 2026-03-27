 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberliga live: USC Paloma erwirkt Absage gegen Süderelbe

Oberliga Hamburg: Die TuS Dassendorf legt am Freitag beim SC Victoria los, am Samstag folgt Tabellenführer Eimsbütteler TV beim formstarken TSV Buchholz.

von red · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser
Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche.
Nächstes Spiel für Vicky in dieser Woche. – Foto: Nina Ruck

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Niend. TSV

Der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg steht ganz im Zeichen eines verzerrten Tabellenbildes. Der Eimsbütteler TV führt mit 59 Punkten und hat damit vier Zähler Vorsprung auf den ETSV Hamburg, während die TuS Dassendorf weitere drei Punkte dahinter liegt. Doch die Ausgangslage ist trügerisch: Der ETV hat bereits mehr Spiele absolviert, die Verfolger verfügen über mehrere Nachholpartien - das Titelrennen ist also deutlich offener, als es die Tabelle suggeriert.

UPDATE: Die Partie zwischen USC Paloma und FC Süderelbe wurde am Freitag abgesagt und findet deshalb nicht wie geplant am Sonntag statt. Paloma hat eine Krankheitswelle erwischt, die Begegnung wird also zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

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Topspiel und Unruhe im Verfolgerfeld

Am Freitag trifft SC Victoria auf TuS Dassendorf. Während Victoria nach der Pokalniederlage und den begleitenden Tumulten ein Erfolgserlebnis sucht, reist Dassendorf mit starker Form an und kann den Druck auf die Spitze erhöhen. Parallel richtet sich der Blick auf den ETSV: Sportlich voll im Rennen, begleiten den Klub aktuell Unruhe abseits des Platzes rund um den Sponsor. Gegen TuRa Harksheide ist ein Sieg dennoch Pflicht.

Buchholz als Prüfstein für den Spitzenreiter

Der TSV Buchholz 08 gehört aktuell zu den formstärksten Teams und empfängt den Tabellenführer. Der späte 5:1-Erfolg in Sasel hat gezeigt, wie gefährlich Buchholz sein kann - für den Tabellenführer Eimsbütteler TV, der seine knappe Führung behaupten will, ist das Samstagsspiel ein echter Prüfstein.

Mittelfeld in Bewegung, Keller unter Druck

Im Verfolgerfeld will USC Paloma gegen FC Süderelbe den Anschluss halten, während SC Vorwärts/Wacker Billstedt seine starke Form gegen HEBC Hamburg bestätigen möchte. Spannung verspricht auch TSV Sasel gegen FK Nikola Tesla, das nach Trainerwechsel mit neuem Impuls antritt.

Im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an: FC Türkiye Wilhelmsburg braucht gegen HT 16 Punkte, ebenso wie SV Halstenbek-Rellingen gegen FC Teutonia 05 Ottensen. Der Niendorfer TSV darf sich gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme keinen Ausrutscher erlauben.

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Liveticker: SC Victoria - TuS Dassendorf

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
5
3
Abpfiff

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Liveticker: TSV Buchholz - Eimsbütteler TV

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
14:00

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Liveticker: USC Paloma - FC Süderelbe

So., 29.03.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Abgesagt

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Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
HT 16
HT 16HT 16
13:00live

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Liveticker: ETSV Hamburg - TuRa Harksheide

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Teutonia 05 Ottensen

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
14:00

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
15:00

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Liveticker: TSV Sasel - Nikola Tesla

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
15:00live

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Liveticker: Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
14:00live

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg

Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

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