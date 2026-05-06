Oberliga live: TuS Dassendorf muss Absteiger schlagen

FC Türkiye muss für die Landesliga planen. – Foto: Oliver Utesch

In der Oberliga Hamburg baut ETSV Hamburg die sportliche Tabellenführung aus und steht jetzt vor der Meisterschaft, während SC Victoria und USC Paloma Rückschläge kassieren. Niendorfer TSV gewinnt an der Hoheluft, FC Süderelbe dreht bei Paloma, und FC Türkiye Wilhelmsburg kämpft sich bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt nach 0:2 zurück - steigt aber trotzdem ab.

Der ETSV Hamburg hat seine sportliche Tabellenführung ausgebaut und beim TSV Buchholz 08 einen frühen Rückstand noch in einen 3:1-Auswärtssieg gedreht. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber optimal, denn Niklas Schulz traf bereits in der vierten Minute zum 1:0. Der ETSV musste also früh reagieren - und tat das noch im ersten Durchgang durch Muhamed Ajruli, der in der 22. Minute den Ausgleich erzielte.

In der Schlussphase musste Süderelbe nach der Roten Karte gegen Maximilian Arlt noch in Unterzahl bestehen (90.), brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Für Paloma ist die Niederlage ein Rückschlag im Rennen um Rang vier. Süderelbe dagegen klettert auf 48 Punkte und rückt näher an die obere Tabellenhälfte heran.

Nach dem Seitenwechsel schien die Partie zugunsten der Gastgeber zu kippen. Lennart Keßner traf in der 50. Minute zum 2:1 für Paloma. Doch Süderelbe blieb im Spiel und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten erneut. Joscha Oguazu glich in der 64. Minute aus, ehe Alwin Weber nur drei Minuten später das 3:2 erzielte (67.).

Der FC Süderelbe hat beim USC Paloma für eine Überraschung gesorgt und sich in einer wechselhaften Partie mit 3:2 durchgesetzt. Zunächst brachte Osman Güraltunkeser die Gäste in der 38. Minute in Führung, doch Paloma antwortete noch vor der Pause durch Moritz Maximilian Niemann (43.).

Für Billstedt ist das Remis ärgerlich, weil nach der frühen Zwei-Tore-Führung mehr möglich war. Der Klub steht nun bei 38 Punkten und bleibt im unteren Mittelfeld. Türkiye verbessert sich auf 26 Zähler, bleibt aber weiterhin deutlich hinter den Nichtabstiegsplätzen zurück - der Abstieg ist fix. Mit 26 Punkten beträgt der Rückstand auf Nikola Tesla acht Zähler; uneinholbar in zwei verbliebenen Spielen. Neben Türkiye steigen auch sicher Halstenbek-Rellingen und Curslack-Neuengamme ab.

Türkiye gab sich jedoch nicht geschlagen. Noah-Ali Musse Osman verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (40.), sodass die Gäste mit neuer Hoffnung in den zweiten Durchgang gingen. In der 63. Minute war es dann Pedro Gomes Dos Santos, der zum 2:2 ausglich.

Der SC Vorwärts/Wacker Billstedt sah gegen den FC Türkiye Wilhelmsburg früh wie der sichere Sieger aus, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Michel Frank Hans Dieter Netzbandt brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack innerhalb kurzer Zeit auf Kurs. Erst traf er in der 30. Minute zum 1:0, dann erhöhte er nur vier Minuten später auf 2:0 (34.).

Für Victoria ist die Niederlage ein Dämpfer im Kampf um Rang vier. Zwar bleibt die Mannschaft mit 61 Punkten auf Platz vier, doch der Vorsprung auf USC Paloma beträgt weiter nur noch drei Zähler. Niendorf verbessert sich auf 41 Punkte und bestätigt, dass der Abstand nach unten inzwischen komfortabler geworden ist.

Das gelang zunächst auch: Brian Jungjohann erzielte in der 57. Minute den Ausgleich. Doch die Freude über das 1:1 hielt nicht lange, weil Lennart Konstantin Henry Merkle nur fünf Minuten später zur erneuten Niendorfer Führung traf (62.). Dieser Treffer blieb entscheidend.

Der Niendorfer TSV hat beim SC Victoria einen beachtlichen Auswärtssieg eingefahren und damit das Rennen um die Plätze hinter der Spitzengruppe beeinflusst. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Berksan Sekerci in Führung (39.), sodass Victoria nach dem Seitenwechsel reagieren musste.

In der Tabelle steht der ETSV nun bei 77 Punkten und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Eimsbütteler TV. Weil der Klub nicht für die Regionalliga gemeldet hat, bleibt die sportliche Tabellenführung allerdings getrennt von der Aufstiegsfrage zu betrachten. Buchholz bleibt bei 41 Punkten und rangiert weiter im unteren Mittelfeld.

Lange blieb das Spiel danach offen, ehe der Tabellenführer in der Schlussphase die entscheidenden Treffer setzte. Ridel Varela Monteiro brachte die Gäste in der 75. Minute erstmals in Führung, nur zwei Minuten später legte Erolind Krasniqi das 3:1 nach (77.). Damit war die Begegnung zugunsten des ETSV entschieden.

Im Topspiel setzt TuS Dassendorf ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Beim Tabellenführer Eimsbütteler TV gelang ein knapper, aber enorm wichtiger Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Martin Harnik den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf die Spitze und bleibt im Rennen um Platz eins, auch wenn der Abstand weiterhin fünf Punkte beträgt. Für den Eimsbütteler TV ist es ein Rückschlag: Trotz weiterhin 72 Punkten an der Spitze bleibt der Vorsprung auf ETSV Hamburg auf nur einen Zähler. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend - zumal der ETSV bei gleicher Punktzahl nur minimal zurückliegt. Dassendorf hat fünf Punkte weniger und kann den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. ETV oder Dassendorf nimmt an der Regionalliga-Relegation teil.

________________

Süderelbe vor Klassenerhalt

Im Mittelfeldduell zwischen FC Süderelbe und HEBC Hamburg fiel die Entscheidung erst spät - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Andres Munoz Hermes in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit diesem Sieg baut Süderelbe sein Punktekonto auf 45 Zähler aus und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenhälfte. Das dürfte mehr oder weniger der Klassenerhalt sein. Für den HEBC Hamburg bleibt es bei 38 Punkten. In der dicht gestaffelten Zone zwischen Rang neun und 13 bedeutet die Niederlage einen kleinen Dämpfer, ohne dass sich die Ausgangslage grundlegend verändert. ________________ Wichtiger Sieg für Ottensen

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat sich im Heimspiel gegen FK Nikola Tesla mit 2:1 durchgesetzt und damit in der Tabelle einen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft von Mehdi Saeedi-Madani steht nun bei 46 Punkten und schiebt sich auf Rang acht, knapp vor den FC Süderelbe, der bei 45 Zählern bleibt. Für Nikola Tesla bedeutet die Niederlage dagegen, dass der Aufsteiger mit 34 Punkten weiterhin auf Rang 15 steht und den Blick in der Schlussphase der Saison noch nicht vollständig von unten lösen kann. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung. Caner Levent Bektas traf in der 41. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach dem Seitenwechsel kam Tesla zurück: Fawaz Kassimou erzielte in der 62. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste wieder in die Partie. Lange hielt dieser Zwischenstand allerdings nicht. Nur sieben Minuten später stellte Joel Osei Szillat die Führung für Teutonia wieder her (69.). Dieses 2:1 hatte bis zum Schlusspfiff Bestand, sodass Ottensen seinen 15. Saisonsieg feierte und seine Bilanz nach 31 Spielen auf 15 Siege, ein Remis und 15 Niederlagen stellte. Für Teutonia ist der Erfolg vor allem tabellarisch wertvoll, weil der Klub den Anschluss an das obere Mittelfeld hält und nach einer wechselhaften Saison weiter Boden gutmacht. Nikola Tesla bleibt trotz einzelner Achtungserfolge der vergangenen Wochen in einer Zone, in der der Abstand nach unten zwar vorhanden ist, die Saison aber weiterhin Konzentration verlangt. ________________ Diesmal gute Moral von Sasel

Der USC Paloma verpasste gegen den TSV Sasel einen Heimsieg, obwohl die Gastgeber lange auf Kurs waren. Moritz Maximilian Niemann brachte Paloma kurz nach der Pause in Führung (49.), Florian Alexander Maria Rust erhöhte in der Schlussphase auf 2:0 (80.). Vieles sprach zu diesem Zeitpunkt für einen Erfolg des Tabellenfünften. Doch Sasel kam spät zurück. Lukas-Gabriel Kourkis verkürzte in der 84. Minute, ehe Selim Ajkic tief in der Nachspielzeit zum 2:2 traf (90.+5). Für Paloma ist das Remis ein verpasster Dreier im Rennen um Rang vier, auch wenn die Mannschaft mit 58 Punkten weiterhin stark dasteht. Sasel bleibt mit 50 Zählern auf Rang sieben und bestätigte zumindest seine Moral in der Schlussphase. ________________ HT 16 springt auf Rang sechs

Der Aufsteiger HT 16 erfüllte gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme seine Pflichtaufgabe deutlich. Rouven Treu eröffnete früh den Torreigen (10.), Deran Toksöz legte zum 2:0 nach (22.). Nach der Pause erhöhte Gökhan Iscan auf 3:0 (67.), ehe Maximilian Zoch für Curslack verkürzte (75.). Die Antwort der Gastgeber folgte sofort: Erneut Treu stellte nur eine Minute später auf 4:1 (76.), Jeffrey Adu setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. HT 16 steht nun bei 51 Punkten und bleibt als Aufsteiger auf einem bemerkenswert stabilen sechsten Platz. Curslack bleibt mit acht Punkten Letzter und kassierte bereits 152 Gegentore. ________________ Erichsen bringt Vicky-Sieg

Der FC Türkiye Wilhelmsburg ging gegen den SC Victoria zunächst in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Christian Degener traf in der 24. Minute zum 1:0, doch Luca Joel Palzer glich nur sechs Minuten später aus (30.). Danach blieb die Partie lange offen. Erst in der Schlussphase entschied Victoria das Spiel. Moritz Erichsen brachte die Gäste in der 81. Minute erstmals in Führung und legte in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer nach (90.+3). Victoria verbessert sich auf 61 Punkte und festigt Rang vier. Türkiye bleibt mit 25 Punkten tief im Tabellenkeller und konnte den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht verkürzen. ________________ Balliu dreht auf

Die TuRa Harksheide hat bei der SV Halstenbek-Rellingen einen klaren Auswärtssieg gefeiert. Nach torloser erster Halbzeit wurde Olgherto Balliu zur prägenden Figur. Er traf zunächst zum 1:0 (46.) und legte wenig später das 2:0 nach (58.). Marijo Saric erhöhte auf 3:0 (69.), ehe Balliu mit seinem dritten Treffer den 4:0-Endstand herstellte (85.). Für Harksheide ist der Erfolg tabellarisch wertvoll. Die Mannschaft steht nun bei 42 Punkten und hat sich im Mittelfeld stabilisiert. Halstenbek-Rellingen bleibt mit elf Punkten Vorletzter und nähert sich weiter dem Saisonende in einer sportlich kaum noch zu rettenden Lage. ________________ Wyludda-Doppelpack bringt Buchholz drei Punkte

Der TSV Buchholz 08 gewann ein enges Heimspiel gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 2:1. Phil Noah Wyludda brachte Buchholz in der 16. Minute in Führung, Bujar Sejdija glich für die Gäste aus (24.). Noch vor der Pause war erneut Wyludda zur Stelle und traf zum 2:1 (35.). Dieser Treffer blieb entscheidend. Buchholz steht nun bei 41 Punkten und zieht in der Tabelle an mehreren Teams aus dem unteren Mittelfeld heran. Billstedt bleibt bei 37 Punkten und verliert in dieser engen Zone weiter an Boden. Für Buchholz ist der Sieg auch deshalb wichtig, weil die Mannschaft damit den Abstand zur gefährdeten Region vergrößert. ________________ ETSV Hamburg hat die Tabellenführung zurückerobert

Der ETSV Hamburg hat den Patzer des Eimsbütteler TV genutzt und durch ein 2:1 gegen den Niendorfer TSV sportlich die Tabellenführung übernommen. Luke Sendzik brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.), Erolind Krasniqi erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (57.). Leandro De Los Santos Korth verkürzte für Niendorf (75.), doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Der ETSV steht nun bei 74 Punkten und damit zwei Zähler vor dem ETV. Weil der Klub allerdings nicht für die Regionalliga gemeldet hat, bleibt die sportliche Tabellenführung von der Aufstiegsfrage getrennt zu betrachten. Für Niendorf bleibt es bei 38 Punkten. Die Mannschaft rangiert weiter im Mittelfeld, konnte dem Spitzenreiter aber zumindest bis zum Schluss ein enges Ergebnis abringen.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg

So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen

So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16



34. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FK Nikola Tesla

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - TSV Sasel

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: