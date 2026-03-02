Oberliga live: Topspiel zwischen ETV und ETSV Hamburg

Der 24. Spieltag der Oberliga Hamburg ist gleichzeitig auch der erste Nachholspiel des Jahres. Am Dienstag steigt das Topspiel der beiden absoluten Top-Teams: ETSV Hamburg gastiert beim Eimsbütteler TV. Außerdem empfängt HT 16 den FC Süderelbe und vor dem Pokalduell in der kommenden Wochen treffen der SC Vorwärts/Wacker Billstedt und der SC Victoria bereits in der Liga aufeinander.
26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV
27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide
