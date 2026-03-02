 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga live: Topspiel zwischen ETV und ETSV Hamburg

In der Oberliga Hamburg beginnen mit dem Nachholspieltag 24 die Englischen Wochen - und es gibt einen großen Kracher am Dienstagabend: Der Eimsbütteler TV empfängt den ETSV Hamburg zum Topspiel. Außerdem HT 16 gegen FC Süderelbe und Teil 1 von Vorwärts/Wacker gegen den SC Victoria.

Der Eimsbütteler SV trifft diesmal auf den ETSV Hamburg.
Der Eimsbütteler SV trifft diesmal auf den ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der 24. Spieltag der Oberliga Hamburg ist gleichzeitig auch der erste Nachholspiel des Jahres. Am Dienstag steigt das Topspiel der beiden absoluten Top-Teams: ETSV Hamburg gastiert beim Eimsbütteler TV. Außerdem empfängt HT 16 den FC Süderelbe und vor dem Pokalduell in der kommenden Wochen treffen der SC Vorwärts/Wacker Billstedt und der SC Victoria bereits in der Liga aufeinander.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

HT 16 - FC Süderelbe

Morgen, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:30live

SC Vorwärts/Wacker - SC Victoria

Morgen, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
19:30

Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg

Morgen, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:45

SV Curslack-Neuengamme - Teutonia 05 Ottensen

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:00

TSV Sasel - Niendorfer TSV

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:30

TuRa Harksheide - FC Türkiye

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:30live

Nikola Tesla - TSV Buchholz

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:30

HEBC Hamburg - USC Paloma

Do., 05.03.2026, 19:30 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:30live

Heimspiel der TuS Dassendorf erst im Mai

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:00live
Die Partie der TuS Dassendorf gegen das Kellerkind findet erst in rund zwei Monaten statt.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV

27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

