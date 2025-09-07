 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Oberliga im Fokus.
Oberliga im Fokus. – Foto: Jens Terhardt

Oberliga live: Topspiel in Schonnebeck, Derby in Sonsbeck

Oberliga Niederrhein live: Am Sonntag steht das Topspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 an - der KFC Uerdingen gastiert beim FC Büderich. Zudem steigt das Derby zwischen dem SV Sonsbeck und dem VfB Homberg.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Tabellenführer Ratingen 04/19 gastiert zum Topspiel bei der SpVg Schonnebeck, der KFC Uerdingen muss zum Schlusslicht FC Büderich - beides live auf FuPa.tv. Derbytime außerdem beim SV Sonsbeck, der den VfB Homberg empfängt. Die Übersicht:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00live

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: FC Büderich - KFC Uerdingen

Heute, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:30live

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - ETB SW Essen

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:15

________________

Hilden feiert ersten Saisonsieg in Kleve

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
4
Abpfiff

Der VfB Hilden hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Beim 1. FC Kleve siegte das Team von Tim Schneider mit 4:1. Besonders die Phase kurz vor der Halbzeitpause hatte es dabei in sich. Zunächst war es Luke Kawabe, der nach 37 Zeigerumdrehungen per Abstauber den Führungstreffer für die 03er erzielte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Nils Arne Gatzke auf 2:0 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen (45.+3.). Die Hausherren mühten sich nach dem Seitenwechsel um den Anschlusstreffer, doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Ole Kook konnte eine gute Gelegenheit nicht in einen Torerfolg umwandeln (70.). Besser machte es sein Mitspieler Elidon Bilali wenig später. In der Schlussphase verkürzte der 21-Jährige auf 1:2 und entfachte neue Hoffnung, zumindest einen Punkt am Bresserberg zu behalten. Doch es sollte noch richtig bitter werden: Mit einem Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff ließen Mohamed Cisse (87.) und Maximilian Wagener (89.) keinen Zweifel am Hildener Auswärtserfolg mehr aufkommen.

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 1:4
1. FC Kleve: Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Nermin Badnjevic (66. Henry Heynen), Diwan Duyar (81. Felix Beeker), Dario Gerling (50. Ole Kook), Joel Agbo (48. Elias Reffeling) - Trainer: Umut Akpinar
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Roman Wakily, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Lukas Lier (90. Mohammed Monir Ayyad), Luke Kawabe (74. Etienne Feese), Pascal Weber (61. Emmanuel Yeboah) (87. Dominik Rodrigues Figueiredo), Mohamed Cisse (90. Ercan Akhan) - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 363
Tore: 0:1 Luke Kawabe (37.), 0:2 Nils Arne Gatzke (45.+3), 1:2 Elidon Bilali (81.), 1:3 Mohamed Cisse (87.), 1:4 Maximilian Wagener (89.)

________________

Holzheimer SG ist der Showstopper

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
1
2
Bittere Premiere für die Sportfreunde Baumberg: Der Meister von 2024 hat seine neue Anlage am Kielsgraben eingeweiht, gefeiert haben am Ende aber die Spieler der Holzheimer SG - mehr dazu an dieser Stelle.

Sportfreunde Baumberg – Holzheimer SG 1:2
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Sertan Yigenoglu, Louis Klotz (81. Simone Lo Castro), Robin Hömig (78. Tim Knetsch), Bilal Sezer (87. Enis Vila), Baris Sarikaya (71. Farhan Ghaznawi), Al-Hassan Turay (86. Hayato Uchimura), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt - Trainer: Salah El Halimi
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (80. Joel Aschenbroich), Arton Tolaj, Paul Wolf (87. Baran Bal), Abdelkarim Afkir (75. Sakaki Ota), Jonas Theuerzeit (61. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Oguz Ayan (90. Dennis Höfling) - Trainer: Jesco Neumann
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Timo Hölscher (35.), 1:1 Abdelkarim Afkir (42.), 1:2 Sakaki Ota (81.)
Gelb-Rot: Jan Schumacher (85./Holzheimer SG/Zeitspiel (?))

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst
So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 07.9.2025, 12:33 Uhr
André NückelAutor