Oberliga live: SV Biemenhorst - SV Sonsbeck am Mittwoch

Recht kurzfristig wurde das Duell der beiden Klubs auf den Mittwoch vorgezogen, immerhin hat Sonsbeck auch erst seit dem nennenswerten 4:2-Erfolg gegen den SC St. Tönis am Sonntag den Klassenerhalt sicher. Es wird das vorerst letzte Duell mit Schlusslicht SV Biemenhorst sein, denn die Bocholter steigen nach zwei Jahren aus der Oberliga Niederrhein ab und starten ab Juli in der Landesliga neu.
Wie die Partie verläuft, berichtet Jens Kröll am Mittwochabend ab 20 Uhr im Liveticker:
34. Spieltag
Mi., 03.06.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
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