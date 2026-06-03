Oberliga live: SV Biemenhorst - SV Sonsbeck am Mittwoch

Das letzte Oberliga-Spiel von Biemenhorst ist gegen Sonsbeck. – Foto: Arno Wirths

Am letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein geht es noch in fast allen Spielen um etwas - die Partie zwischen dem Absteiger SV Biemenhorst und dem SV Sonsbeck gehört nicht dazu. Deshalb dürfen die Klubs ihr Spiel auch schon am Mittwoch austragen und eröffnen somit den 34. Spieltag. Hier gibt es zunächst den Liveticker, im Anschluss folgt der Spielbericht.

Recht kurzfristig wurde das Duell der beiden Klubs auf den Mittwoch vorgezogen, immerhin hat Sonsbeck auch erst seit dem nennenswerten 4:2-Erfolg gegen den SC St. Tönis am Sonntag den Klassenerhalt sicher. Es wird das vorerst letzte Duell mit Schlusslicht SV Biemenhorst sein, denn die Bocholter steigen nach zwei Jahren aus der Oberliga Niederrhein ab und starten ab Juli in der Landesliga neu.

Heimspiele des SV Biemenhorst werden der Oberliga fehlen

Ohne Druck auf beiden Seiten ist deshalb ein munteres Spiel zu erwarten. Sonsbeck hat von den drei bisherigen Duellen zwei gewonnen, darunter das Hinspiel mit 2:1. Einmal endete der Vergleich 2:2. Biemenhorst hat also die Chance, im letzten Oberliga-Heimspiel für eine Premiere und damit für einen versöhnlichen Abschluss zu sorgen. Vor allem als Gastgeber wird der SVB der Oberliga fehlen, immerhin sorgen die durchschnittlich 544 Zuschauer für Platz zwei im Zuschauerranking der Oberliga - nur der KFC Uerdingen schneidet besser ab, mit durchschnittlich 1800 Zuschauern.

Wie die Partie verläuft, berichtet Jens Kröll am Mittwochabend ab 20 Uhr im Liveticker:

Der letzte Spieltag der Oberliga Niederrhein

34. Spieltag

Mi., 03.06.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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