Der SV Biemenhorst muss dringend punkten. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto
Oberliga live: SV Biemenhorst eröffnet Spieltag gegen SF Baumberg
Der vorletzte Oberliga-Spieltag in diesem Jahr startet am Freitagabend mit der Partie zwischen dem SV Biemenhorst und den Sportfreunden Baumberg.
Der vorletzte Spieltag in diesem Jahr steht in der Oberliga Niederrhein bevor. Los geht es am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem SV Biemenhorst und den Sportfreunden Baumberg. Zwei Partien hält der Samstag bereit: Die DJK Adler Union Frintrop empfängt Spitzenreiter Ratingen 04/19 und im Aufsteigerduell treffen die Holzheimer SG und Blau-Weiß Dingden aufeinander. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.
