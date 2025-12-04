 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der SV Biemenhorst muss dringend punkten.
Der SV Biemenhorst muss dringend punkten. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Oberliga live: SV Biemenhorst eröffnet Spieltag gegen SF Baumberg

Der vorletzte Oberliga-Spieltag in diesem Jahr startet am Freitagabend mit der Partie zwischen dem SV Biemenhorst und den Sportfreunden Baumberg.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der vorletzte Spieltag in diesem Jahr steht in der Oberliga Niederrhein bevor. Los geht es am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem SV Biemenhorst und den Sportfreunden Baumberg. Zwei Partien hält der Samstag bereit: Die DJK Adler Union Frintrop empfängt Spitzenreiter Ratingen 04/19 und im Aufsteigerduell treffen die Holzheimer SG und Blau-Weiß Dingden aufeinander. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Flutlicht-Auftakt am Freitag

Live: SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg

Morgen, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
20:00live

________

Zwei Spiele am Samstag

Live: DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19

Sa., 06.12.2025, 16:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
16:30

________

Live: Holzheimer SG - Blau-Weiß Dingden

Sa., 06.12.2025, 18:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
18:00live

________

Das sind die Partien am Sonntag

Live: VfB Homberg - SpVg Schonnebeck

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
14:15

________

Live: ETB SW Essen - 1. FC Kleve

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
14:15

________

Live: 1. FC Monheim - VfB Hilden

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00live

________

Live: KFC Uerdingen - TSV Meerbusch

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

________

Live: SC St. Tönis - SV Sonsbeck

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
14:30live

________

Live: FC Büderich - VfL Jüchen

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30live

________________

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Monheim
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 13.12.25 14:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Biemenhorst
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FC Büderich
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - KFC Uerdingen
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Holzheimer SG
So., 14.12.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - DJK Adler Union Frintrop

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 04.12.2025, 19:00 Uhr
Marcel EichholzAutor