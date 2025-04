Oberliga live: St. Tönis muss nachlegen, fünf Kellerkinder im Einsatz

Mehr als die Hälfte des 29. Spieltags der Oberliga Niederrhein hat schon vor Sonntag stattgefunden: Während die SpVg Schonnebeck gegen den 1. FC Kleve nicht über ein Remis hinauskam, haben die SSVg Velbert und der ETB SW Essen den Rückstand verkürzt. Am Sonntag muss der SC St. Tönis nachlegen. In allen vier verbliebenen Partien geht es um etwas - Spannung ist also garantiert.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

So., 04.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Baumberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Ratingen 04/19

So., 04.05.25 15:00 Uhr TVD Velbert - TSV Meerbusch

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SpVg Schonnebeck

So., 04.05.25 15:30 Uhr FC Büderich - SV Sonsbeck

So., 04.05.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SSVg Velbert

