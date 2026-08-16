Oberliga live: SSVg Velbert führt gegen Wuppertal

Eines von zwei Topspielen am Sonntag in der Oberliga Niederrhein: Die beiden Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und Wuppertaler SV treffen im ersten Duell aufeinander und wollen in dieser Standortbestimmung direkt mit einem guten Ergebnis starten. Wie die Partie läuft, erfahrt ihr hier.
Das lange Warten hat ein Ende, wenngleich Velbert und der WSV gern schon früher gespielt hätten. Das hätte nämlich bedeutet, dass beide Klubs nicht aus der Regionalliga abgestiegen wären. Velbert hat große Teile des Kaders halten können und eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Das 0:8 im Test gegen Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach am vergangenen Mittwoch ist komplett zu vernachlässigen, im Heimspiel gegen Wuppertal ist der Mitfavorit vielleicht sogar der Favorit.
Der Traditionsverein hat dagegen einen kompletten Umbruch durchlebt, mit Tim Schneider einen neuen Trainer bekommen und muss sich noch finden. Die Ergebnisse in den Testspielen waren teilweise schlecht, dafür gibt der Comeback-Sieg im Niederrheinpokal gegen die SpVg Schonnebeck reichlich Rückenwind: Sieg im Elfmeterschießen nach 0:3-Rückstand und in Unterzahl.
Für furiose Auftritte haben bereits der SV Scherpenberg und der KFC Uerdingen gesorgt. Hier findet ihr einige News zum 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein:
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20