Oberliga live: SSVg Velbert führt gegen Wuppertal

Heimspiel für die SSVg Velbert. – Foto: Tom Klesper

Eines von zwei Topspielen am Sonntag in der Oberliga Niederrhein: Die beiden Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und Wuppertaler SV treffen im ersten Duell aufeinander und wollen in dieser Standortbestimmung direkt mit einem guten Ergebnis starten. Wie die Partie läuft, erfahrt ihr hier.

Das lange Warten hat ein Ende, wenngleich Velbert und der WSV gern schon früher gespielt hätten. Das hätte nämlich bedeutet, dass beide Klubs nicht aus der Regionalliga abgestiegen wären. Velbert hat große Teile des Kaders halten können und eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Das 0:8 im Test gegen Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach am vergangenen Mittwoch ist komplett zu vernachlässigen, im Heimspiel gegen Wuppertal ist der Mitfavorit vielleicht sogar der Favorit.

Der Traditionsverein hat dagegen einen kompletten Umbruch durchlebt, mit Tim Schneider einen neuen Trainer bekommen und muss sich noch finden. Die Ergebnisse in den Testspielen waren teilweise schlecht, dafür gibt der Comeback-Sieg im Niederrheinpokal gegen die SpVg Schonnebeck reichlich Rückenwind: Sieg im Elfmeterschießen nach 0:3-Rückstand und in Unterzahl.