Oberliga live: Spitzenreiter Ratingen zu Gast in Schonnebeck

Nach drei Spieltagen thront Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze. Auch bei der SpVg Schonnebeck läuft bislang alles nach Plan – nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Im Topspiel der Oberliga hat Ratingen die Chance, die Spitzenposition zu festigen, könnte sie im direkten Duell aber auch an die Essener Konkurrenz verlieren.

Im ersten Saisonspiel erlebte die SpVg Schonnebeck gleich einen Dämpfer. Im Essener Stadtderby gegen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop, der aktuell überraschend auf Rang zwei steht, gab es eine 1:3-Niederlage. Der missglückte Start in die Spielzeit konnte jedoch aufgefangen werden. Ihr erstes Heimspiel gewannen die Schwalben mit 2:1 gegen den 1. FC Monheim. Am vergangenen Sonntag folgte ein 3:0-Sieg gegen wackelnde Hildener. Besonders bei den Essenern: Es zeichnet sich kein einzelner Spieler als alleiniger Anführer der Torschützenliste ab – alle sechs erzielten Treffer stammen von unterschiedlichen Schützen. Gegen starke Ratinger gilt es also erneut, eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag zu legen, um möglicherweise selbst die Tabellenführung zu übernehmen.

Als einziges Team haben die Ratinger mehr als sechs Punkte auf dem Konto. Das Feld dahinter ist allerdings sehr eng zusammengerückt: Fünf Mannschaften bilden mit sechs Punkten das Verfolgerfeld und wollen die Pole-Position übernehmen. Trotz guter sieben Zähler gingen nicht alle Spiele problemlos über die Bühne. Das erste Saisonspiel gegen den VfB 08 Hilden entschied sich nach einem vogelwilden 5:4 zugunsten von 04/19. In der Folgewoche kamen die Blau-Gelben nicht über ein Unentschieden gegen St. Tönis hinaus. Am vergangenen Freitag folgte jedoch ein Ausrufezeichen: ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen SV Blau-Weiß Dingden.

Mit Schonnebeck kommt die erste größere Prüfung für Ratingen. Ganz egal, wer sich am Ende im Spitzenspiel durchsetzt, zeigt FuPa Niederrhein live auf FuPa.tv.