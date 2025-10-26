Oberliga live: Spannung in Meerbusch, Homberg & Schonnebeck im Duell

Primus Ratingen kommt allmählich ins Rollen und gewöhnt sich auch immer besser an den Rasen auf heimischen Geläuf. Dort kassierte der FCB schon früh drei Treffer, darunter ein früher Doppelpack von Emre Demircan (5., 7.). Wesentlich aufbäumen konnte man sich in der Folge nicht mehr. Immerhin gelang zwischenzeitlich durch Kevin Weggen ein sehenswerter Anschlusstreffer (69.).

Ratingen 04/19 – FC Büderich 5:1

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (81. Yannick Geisler), Clinton Asare (61. Armin Deljkovic), Rinor Rexha (83. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (78. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (74. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

FC Büderich: Justin Möllering, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops (85. Ibrahim Kanat), Kevin Weggen, Daud Gergery (48. Jannik Schulte), Yasin Pirnal (48. Jan Niklas Kühling), Venhar Ismailji, Giovanni Nkowa (78. Gordon Wild), Kaies Alaisame (73. Oliver Tomasz Dessau) - Trainer: Sebastian Siebenbach

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 312

Tore: 1:0 Emre Demircan (5.), 2:0 Emre Demircan (7. Foulelfmeter), 3:0 Sven Kreyer (23.), 3:1 Kevin Weggen (69.), 4:1 Sven Kreyer (72.), 5:1 Cem Sabanci (87.)

________________ Uerdingen setzt seinen Lauf fort