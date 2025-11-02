Oberliga live: Sonsbeck gegen Kleve, Schwalben in Biemenhorst

Bereits am Freitag trennten sich der FC Büderich und Blau-Weiß0 Dingden 0:0. Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 musste abgesagt werden, da die Stadt Krefeld den Rasenplatz in der Grotenburg sperrte.

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG

So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich

So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: