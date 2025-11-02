 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Sonsbeck will gegen Kleve unbedingt dreifach punkten.
Der SV Sonsbeck will gegen Kleve unbedingt dreifach punkten. – Foto: Ulrich Laakmann

Oberliga live: Sonsbeck gegen Kleve, Schwalben in Biemenhorst

Wichtige Partien stehen für die abstiegsbedrohten Mannschaften in der Oberliga Niederrhein an. Die SpVg Schonnebeck will mit einem Sieg Spitzenreiter Ratingen 04/19 unter Druck setzen.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Mit sieben Partien ist der Sonntag in der Oberliga Niederrhein reich bestückt. Unter anderem kommt es im "kleinen Derby" zwischen dem SV Sonsbeck und dem 1. FC Kleve, in dem beide Teams unter Zugzwang stehen. Der SV Biemenhorst empfängt mit neuem Trainer die SpVg Schonnebeck und der VfB Homberg trifft auf den 1. FC Monheim. Diese Spiele gibt es außerdem.

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

Heute, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
14:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:30live

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 14:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
14:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

Heute, 14:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
14:30live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - VfB 03 Hilden

Heute, 14:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:30

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:15

Nur ein Spiel am Freitag

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
0
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Abgesagt

Bereits am Freitag trennten sich der FC Büderich und Blau-Weiß0 Dingden 0:0. Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 musste abgesagt werden, da die Stadt Krefeld den Rasenplatz in der Grotenburg sperrte.

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop

Aufrufe: 02.11.2025, 12:45 Uhr
Marcel EichholzAutor