Oberliga live: Sonsbeck gegen Kleve, Schwalben in Biemenhorst

Mit sieben Partien ist der Sonntag in der Oberliga Niederrhein reich bestückt. Unter anderem kommt es im "kleinen Derby" zwischen dem SV Sonsbeck und dem 1. FC Kleve, in dem beide Teams unter Zugzwang stehen. Der SV Biemenhorst empfängt mit neuem Trainer die SpVg Schonnebeck und der VfB Homberg trifft auf den 1. FC Monheim. Diese Spiele gibt es außerdem.
Bereits am Freitag trennten sich der FC Büderich und Blau-Weiß0 Dingden 0:0. Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 musste abgesagt werden, da die Stadt Krefeld den Rasenplatz in der Grotenburg sperrte.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: