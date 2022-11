Der 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht an. – Foto: Michael Mietz

Oberliga live: So läuft Spieltag 17! Oberliga-Spieltag am Niederrhein: Die SSVg Velbert tritt bereits am Freitag in Kleve an.

Am 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein müssen sich die Top-Teams der Liga erneut beweisen. Bereits am Freitag empfängt der 1. FC Kleve mit der SSVg Velbert nach dem Sieg in Uerdingen gleich das nächste Top-Team. Der neue Spitzenreiter sollte also ebenso gewarnt sein wie der Vorgänger. Am Samstag empfangen dann die Sportfreunde Hamborn 07 den aktuell bärenstarken SC Union Nettetal. Am Sonntag treten die Uerdinger dann zum Spiel des Tages beim 1. FC Monheim an, heiß hergehen könnte es auch beim Spiel von Ratingen 04/19 gegen die Sportfreunde Baumberg.

Am Samstag treten an: Liveticker: Hamborn 07 - SC Union Nettetal

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 SC Union Nettetal Nettetal 15:00 live PUSH

Die Partien am Sonntag: Liveticker: MSV Düsseldorf - TVD Velbert

Liveticker: SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck SpVg Schonnebeck Schonnebeck 14:30 live PUSH

Liveticker: Cronenberger Sc - FSV Duisburg

So., 06.11.2022, 15:00 Uhr Cronenberger SC Cronenberg FSV Duisburg FSV Duisburg 15:00 live PUSH

Liveticker: Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Liveticker: FC Kray - SC St. Tönis

Liveticker: 1. FC Monheim - KFC Uerdingen

Liveticker: VfB Hilden - VfB Homberg

So., 06.11.2022, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden VfB Homberg VfB Homberg 15:30 PUSH

Liveticker: TuRU Düsseldorf - TSV Meerbusch