Oberliga live: So läuft Spieltag 16! Oberliga Niederrhein: Die Saison neigt sicher der Winterpause entgegen - an diesem Wochenende steht Spieltag Nummer 16 an.

In der Oberliga Niederrhein steht der 16. Spieltag ins Haus. Am Abend eröffnet KFC-Verfolger SSVg Velbert die Runde mit ihrem Heimspiel gegen die TuRU Düsseldorf. Uerdingen, wie auch alle sonstigen Mannschaften, greifen erst am Sonntag in das Geschehen ein. Im Fokus steht das Kellerduell zwischen dem FSV Duisburg und dem MSV Duisburg sowie das Topspiel zwischen dem TVD Velbert und Ratingen 04/19.

SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf 19:30

SpVg Schonnebeck - Cronenberger SC 15:00

Sportfreunde Baumberg - Sportfreunde Hamborn 07 15:00

SC Union Nettetal - FC Kray 15:15

