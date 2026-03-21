Oberliga live: SF Baumberg fordern den VfB Hilden

Ratingen 04/19 hat die Sieglos-Serie beendet. – Foto: IMAGO / Fotostand

Spieltag 24 in der Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden. Am Sonntag braucht der VfB Homberg ein Erfolgserlebnis beim KFC Uerdingen - das bringt der Spieltag!

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Ratingen 04/19 feiert späten Erfolg

Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett.

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

Heute, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 16:00 live PUSH

________________ Liveticker: ETB SW Essen - SC St. Tönis

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:15 PUSH

________________ Liveticker: FC Büderich - Holzheimer SG

Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg

Morgen, 15:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Blau-Weiß Dingden

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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