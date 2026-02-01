 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Oberliga live: Schonnebeck und St. Tönis können Ratingen-Patzer nutzen

Nachdem Tabellenführer Ratingen 04/19 am Freitag bereits leer ausging, könnte die Spitzengruppe nach dem Sonntag wieder enger zusammenrücken.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser
Ratingen verlor am Freitag gegen Hilden.
Ratingen verlor am Freitag gegen Hilden. – Foto: IMAGO/Fotostand

Mit der Pleite des Tabellenführers Ratingen 04/19 gegen den VfB Hilden eröffnet sich für das restliche Feld um die SpVg Schonnebeck die Möglichkeit, weiter oben heranzurücken. Die Schwalben empfangen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zum Essener Derby und könnten auch noch die 1:3-Hinspielniederlage wettmachen. Parallel wird auch der SC St. Tönis im Duell gegen den SV Biemenhorst nach oben schauen können, sogar Platz zwei könnte für das Team von Bekim Kastrati herausspringen. Für Schlusslicht Biemenhorst ist es unterdessen das erste Ligaspiel unter der Führung von Neu-Coach Marc Gebler.

Abgesagt: Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Abgesagt

Als einzige Partie vom 18. Spieltag fällt das Top-Spiel zwischen Baumberg und Uerdingen aus.

Ratingen verpatzt Rückrundenbeginn

Fr., 30.01.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2

Tabellenführer Ratingen 04/19 lässt zum Auftakt in den 18. Spieltag Federn. Der Blitzstart durch Etienne Feese (2.) ebnete den Weg für die Hildener, die damit auch bis auf sechs Zähler an den Primus heranrücken.

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)

Das sind die Spiele am Sonntag

Live: SV Sonsbeck - FC Büderich

Heute, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30live

Live: VfL Jüchen - ETB Schwarz-Weiß Essen

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

Live: TSV Meerbusch - VfB Homberg

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Live: 1. FC Kleve - Holzheimer SG

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

Live: SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Live: Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

Live: SV Biemenhorst - SC St. Tönis

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:15live

_______

So geht es in der Liga weiter

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

____

____

