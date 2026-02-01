Oberliga live: Schonnebeck und St. Tönis können Ratingen-Patzer nutzen

Mit der Pleite des Tabellenführers Ratingen 04/19 gegen den VfB Hilden eröffnet sich für das restliche Feld um die SpVg Schonnebeck die Möglichkeit, weiter oben heranzurücken. Die Schwalben empfangen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zum Essener Derby und könnten auch noch die 1:3-Hinspielniederlage wettmachen. Parallel wird auch der SC St. Tönis im Duell gegen den SV Biemenhorst nach oben schauen können, sogar Platz zwei könnte für das Team von Bekim Kastrati herausspringen. Für Schlusslicht Biemenhorst ist es unterdessen das erste Ligaspiel unter der Führung von Neu-Coach Marc Gebler.
Als einzige Partie vom 18. Spieltag fällt das Top-Spiel zwischen Baumberg und Uerdingen aus.
Tabellenführer Ratingen 04/19 lässt zum Auftakt in den 18. Spieltag Federn. Der Blitzstart durch Etienne Feese (2.) ebnete den Weg für die Hildener, die damit auch bis auf sechs Zähler an den Primus heranrücken.
Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop
