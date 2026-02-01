Oberliga live: Schonnebeck und St. Tönis können Ratingen-Patzer nutzen

Als einzige Partie vom 18. Spieltag fällt das Top-Spiel zwischen Baumberg und Uerdingen aus.

Tabellenführer Ratingen 04/19 lässt zum Auftakt in den 18. Spieltag Federn. Der Blitzstart durch Etienne Feese (2.) ebnete den Weg für die Hildener, die damit auch bis auf sechs Zähler an den Primus heranrücken.

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)

Das sind die Spiele am Sonntag

