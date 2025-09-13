Oberliga live: SC St. Tönis empfängt den KFC Uerdingen

Im eng gestaffelten Feld in der Oberliga sind die Wege zwar nicht weit, aber derzeit belegen sowohl der KFC Uerdingen als auch der SC St. Tönis einen Rang im unteren Tabellenmittelfeld. Nicht genug für die Ansprüche der beiden Teams, zumal der KFC im Lokalduell auch noch eine Rechnung offen hat.

Aus den vier Aufeinandertreffen in der Oberliga holte St. Tönis nämlich eindrucksvolle zehn Punkte, wobei der SC qualitativ und spielerisch seitdem noch eine ganze Ecke zugelegt haben dürfte. Beim KFC Uerdingen hat der Blick in die Vergangenheit ohnehin nur statistische Relevanz, von den damaligen Teams tummeln sich lediglich noch Ole Päffgen und Alexander Lipsinki in den Reihen der Uerdinger.

St. Tönis den Mantel des Angstgegners abzustreifen wäre entsprechend nur noch ein zusätzliches Bonbon, drei Punkte brauchen die Krefelder schlichtweg, um – wie es Trainer Julian Stöhr sagt – der "Musik nicht mehr hinterherzulaufen". Nach vier Spielen wären sicherlich mehr als die bislang mageren fünf Zähler möglich gewesen, besonders aus der 1:4-Pleite vom vergangenen Wochenende gegen den FC Büderich gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht ist es so auch schon die erste große Reifeprüfung im Entwicklungsprozess der jungen aber auch talentierten Mannschaft, die unter anderem auf den angeschlagenen Lipinski verzichten muss.

Knops schon auf Betriebstemperatur, steht aber zunächst nicht mehr zur Verfügung

Auf der anderen Seite wird auch St. Tönis die Punkt sehr gut gebrauchen können, wenngleich die Störgeräusche im Umfeld des Teams von Bekim Kastrati auch bei einer fortwährenden Durststrecke nicht so laut ausfallen würden wie in Uerdingen. Nach der herausragenden Vorsaison wurde St. Tönis mit so manchen Abgängen bestraft und wird sich somit auch noch in den Folgewochen finden müssen. Immerhin scheint Torjäger Mario Knops schon früh heiß gelaufen zu sein. In den ersten vier Spielen verzeichnete er bereits acht Scorerpunkte Der Knipser wird nach einer erlittenen Verletzung im Pokal gegen TuRU Düsseldorf (3:1) jedoch bis auf Weiteres ausfallen. Womöglich springt für ihn in Sachen Scorer Julian Andres Suaterna Florez in die Breschen, der bereits zwei Mal in dieser Saison traf und ebenso häufig einen Treffer direkt vorbereitete. St. Tönis erwarten nach dem KFC auf dem Papier direkt zwei weitere höchst unangenehme Aufgaben mit der SpVg Schonnebeck (19. September) und dem ETB SW Essen (28. September). Beide Seiten lechzen also nach einem Erfolgserlebnis vor den kommenden Wochen.