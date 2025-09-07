Oberliga live: Remis im Topspiel, Büderich führt 2:0 gegen KFC

4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Tabellenführer Ratingen 04/19 gastiert zum Topspiel bei der SpVg Schonnebeck, der KFC Uerdingen muss zum Schlusslicht FC Büderich - beides live auf FuPa.tv. Derbytime außerdem beim SV Sonsbeck, der den VfB Homberg empfängt. Die Übersicht:

Der VfB Hilden hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Beim 1. FC Kleve siegte das Team von Tim Schneider mit 4:1. Besonders die Phase kurz vor der Halbzeitpause hatte es dabei in sich. Zunächst war es Luke Kawabe, der nach 37 Zeigerumdrehungen per Abstauber den Führungstreffer für die 03er erzielte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Nils Arne Gatzke auf 2:0 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen (45.+3.). Die Hausherren mühten sich nach dem Seitenwechsel um den Anschlusstreffer, doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Ole Kook konnte eine gute Gelegenheit nicht in einen Torerfolg umwandeln (70.). Besser machte es sein Mitspieler Elidon Bilali wenig später. In der Schlussphase verkürzte der 21-Jährige auf 1:2 und entfachte neue Hoffnung, zumindest einen Punkt am Bresserberg zu behalten. Doch es sollte noch richtig bitter werden: Mit einem Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff ließen Mohamed Cisse (87.) und Maximilian Wagener (89.) keinen Zweifel am Hildener Auswärtserfolg mehr aufkommen.

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 1:4

1. FC Kleve: Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Nermin Badnjevic (66. Henry Heynen), Diwan Duyar (81. Felix Beeker), Dario Gerling (50. Ole Kook), Joel Agbo (48. Elias Reffeling) - Trainer: Umut Akpinar

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Roman Wakily, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Lukas Lier (90. Mohammed Monir Ayyad), Luke Kawabe (74. Etienne Feese), Pascal Weber (61. Emmanuel Yeboah) (87. Dominik Rodrigues Figueiredo), Mohamed Cisse (90. Ercan Akhan) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 363

Tore: 0:1 Luke Kawabe (37.), 0:2 Nils Arne Gatzke (45.+3), 1:2 Elidon Bilali (81.), 1:3 Mohamed Cisse (87.), 1:4 Maximilian Wagener (89.)

________________

Holzheimer SG ist der Showstopper