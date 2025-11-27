Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ratingen 04/19 eröffnet den Spieltag am Freitagabend. – Foto: Ulrich Laakmann
Oberliga live: Ratingen gegen Holzheim, KFC in Kleve
Flutlichtspiele, ein Derby und viel Spannung bringt der 15. Spieltag in der Oberliga Niederrhein.
Drei Partien stehen am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein an. Unter anderem empfängt Ratingen 04/19 die Holzheimer SG, der VfL Jüchen trifft auf den SV Biemenhorst und der KFC Uerdingen reist zum 1. FC Kleve. Am Samstag sind die Sportfreunde Baumberg und der SV Sonsbeck im Einsatz, Sonntag steht das Derby zwischen der SpVg Schonnebeck und dem ETB SW Essen an. Diese Spiele gibt es außerdem.
