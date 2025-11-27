Oberliga live: Ratingen gegen Holzheim, KFC in Kleve

Drei Partien stehen am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein an. Unter anderem empfängt Ratingen 04/19 die Holzheimer SG, der VfL Jüchen trifft auf den SV Biemenhorst und der KFC Uerdingen reist zum 1. FC Kleve. Am Samstag sind die Sportfreunde Baumberg und der SV Sonsbeck im Einsatz, Sonntag steht das Derby zwischen der SpVg Schonnebeck und dem ETB SW Essen an. Diese Spiele gibt es außerdem.